Il Trento riagguanta la Dea

Nella ventiduesima giornata di Serie C Now, andata in scena allo Stadio Briamasco, il Trento gioca una buonissima partita, riuscendo ad ottenere nel finale anche un prezioso pareggio per 2-2 contro l’Atalanta U23. Alla rete dell’iniziale vantaggio di Di Carmine su calcio di rigore, i giovani della Dea rispondono con Kraja e Bernasconi. Nel finale Disanto riporta definitivamente la gara in equilibrio.

La cronaca

Luca Tabbiani conferma il 4-3-3 con Barlocco a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Vitturini, Cappelletti, Kassama e Fini. In mezzo al campo Aucelli, Rada e Giannotti mentre in attacco Peralta, Di Carmine e Disanto. Il Trento passa alla prima occasione: Rada recupera la sfera e Artesani lo atterra in area di rigore. Per l’arbitro non ci sono dubbi e così, dagli undici metri, Di Carmine spiazza Pardel e porta avanti i gialloblù. Il pareggio dell'Atalanta si concretizza all'11' con il gran gol di Kraja che supera Barlocco dalla lunga distanza.

Poco prima della mezz'ora sono ancora gli uomini di Modesto a rendersi pericolosi con la conclusione di Vlahovic che termina sul fondo. Mentre, qualche minuto più tardi, sono gli aquilotti ad andare vicinissimi al raddoppio al 36' con Di Carmine la cui conclusione s'infrange contro il palo. Superato lo spavento, l’AtalantaU23 la ribalta. A far festeggiare i suoi è Bernasconi che sfrutta al meglio l'ottimo passaggio di Vlahovic.

Il Trento torna in campo carico ma è l’Atalanta a provarci prima con Panada al 55' e poi con la doppia occasione capitata sui piedi di Bernasconi e di Vlahovic al 70'. Trascorrono sette minuti e l’attaccante atalantino ci prova nuovamente trovando però l’ottima risposta dell’estremo difensore gialloblù. La squadra di Tabbiani non molla e così all'86' trova la rete del definitivo pareggio grazie ad una perla meravigliosa di Disanto che beffa Pardel direttamente da calcio di punizione. Nel recupero l'Atalanta U23 si rende pericolosa con la conclusione di Muhuameti che si stampa contro l’incrocio. Dopo cinque minuti di extra-time Trento AtalantaU23 termina dunque sul punteggio di 2-2. I gialloblù ora in classifica sono sesti con trentaquattro punti in coabitazione con il Renate. Il prossimo appuntamento per il Trento sarà domenica 19 gennaio ore 15.00 allo Stadio Tommaso Dal Molin contro l'Arzignano Valchiampo, sfida valida per il ventitreesimo turno di campionato di Serie C Now.

Il tabellino

TRENTO – ATALANTA U23 1-2 (2-2)

RETI: 6' pt rig. Di Carmine, 11' pt Kraja, 38' pt Bernasconi, 42' st Disanto

TRENTO (4-3-3): Barlocco; Vitturini (17' st Sangalli, 35' st Petrovic), Cappelletti, Kassama (35' st Trainotti), Fini; Aucelli (15' st Di Cosmo), Rada, Giannotti; Peralta (15' st Anastasia), Di Carmine, Disanto. A disposizione: Santer, Tommasi, Bernardi, Barison, Ghillani. Allenatore: Luca Tabbiani

ATALANTAU23 (3-4-2-1): Pardel; Del Lungo, Kraja (8' st Manzoni), Navarro; Scheffer (8' st Renault), Panada, Gyabuaa, Bernasconi; Cassa, Artesani (8' st Muhameti); Vlahovic (39' st Michieletto). A disposizione: Bertini, Dajcar, Comi, Mencaraglia. Allenatore: Francesco Modesto

ARBITRO: Giovanni Castellano di Nichelino

ASSISTENTI: Fabio Dell’Arciprete di Vasto e Matteo Gentile di Isernia

QUARTO UFFICIALE: Francesco Ennio Gallo di Bologna

NOTE: pomeriggio sereno. Temperatura attorno ai 5°. Campo in ottime condizioni. Ammoniti: 29' st Kassama, 41' st Del Lungo, 41' st Tabbiani. Espulso 39' st Modesto. Recupero: 1'+ 5'. Totale spettatori: 1150 circa

(Foto Carmelo Ossanna – A.C. Trento 1921)

Le interviste

Non disponibile per preferenze cookies. Vedi su Youtube