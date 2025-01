Al Druso domenica c'è il Catanzaro

Il campionato di Serie BKT 2024-2025, si rimette in moto dopo la breve sosta con la prima giornata del nuovo anno solare, che coincide con la ventunesima giornata, seconda del girone di ritorno e con l’FC Südtirol impegnato allo Stadio Druso nell’undicesima gara interna. Domenica i biancorossi affronteranno il Catanzaro. Calcio d’inizio alle ore 15.

La formazione guidata da mister Fabrizio Castori, reduce dal pareggio a reti inviolate conseguito sul campo del Modena lo scorso 29 dicembre nel primo turno del girone di ritorno, si accinge ad affrontare la compagine di mister Fabio Caserta.

Il Südtirol, diciottesimo in classifica in condominio con la Salernitana a quota 18 punti, una lunghezza sopra il Cosenza, a due punti dalla coppia Frosinone-Sampdoria e a cinque dal terzetto formato da Cittadella, Mantova e Brescia, in una classifica che in otto punti (due dai playoff) raggruppa ben dodici squadre.

I giallorossi calabresi si trovano in zona playoff, al sesto posto, appaiati a Carrarese e Bari a quota 27 punti. La squadra di mister Caserta ha superato di misura la Salernitana nel turno che ha preceduto la sosta, dopo il rocambolesco pareggio nel derby sul campo del Cosenza, con un gol per parte e lo stop casalingo (0-1) con lo Spezia, che interruppe la striscia positiva di 11 risultati utili di fila (3 vittorie e 8 pareggi).

Mister Fabrizio Castori non potrà contare sugli squalificati Casiraghi e Merkaj. Mister Fabio Caserta non potrà contare sullo squalificato Petriccione.