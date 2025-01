Uno-due letale e il Trento mette il Lecco k.o.

Trento corsaro a Lecco. I gialloblù iniziano il 2025 nella maniera migliore. Nella ventunesima giornata di Serie C Now, andata in scena allo Stadio Rigamonti Ceppi, il Trento vince 2-1 in trasferta contro il Lecco. Decidono le reti siglate, tutte nella ripresa, da Di Carmine e Vitturini. Per i lombardi in rete l’ex Sipos.

La cronaca

Luca Tabbiani conferma il 4-3-3 con Barlocco a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Vitturini, Kassama, Cappelletti e Fini. In mezzo al campo agiscono Di Cosmo, Rada e Aucelli mentre in attacco Peralta, Di Carmine e Disanto. La prima vera occasione della giornata si concretizza dopo dodici minuti: Peralta scambia con Aucelli che trova al limite dell’area Disanto. È proprio il numero 11 che lascia partire un preciso fendente che viene respinto in angolo da Dalmasso. La risposta del Lecco si concretizza tre minuti più tardi con la conclusione di Tordini che termina alta sopra la traversa. Al 24’ sono ancora gli uomini di casa a rendersi pericolosi con il colpo di testa di Ionita che si spegne tra le braccia sicure di Barlocco. L’ultima occasione della prima frazione è invece degli aquilotti che ci provano con Kassama, la cui conclusione si spegne alla destra dell’estremo difensore lombardo.

Il Trento comincia fortissimo il secondo tempo e così, alla prima occasione, passa in vantaggio: Di Cosmo entra in area e dal fondo regala un assist al bacio che Di Carmine non deve fare altro che spingere in rete. All’ora di gioco è ancora la squadra di Tabbiani a festeggiare per effetto della rete realizzata di testa da Vitturini che poi attraversa tutto il campo per festeggiare assieme al portiere Barlocco. Il Lecco al 65’ riapre la partita grazie alla marcatura realizzata dall’ex Leon Sipos, bravo ad anticipare la retroguardia aquilotta, su assist di Kritta. I gialloblù al 75’ troverebbero anche la terza rete di giornata ancora con Di Carmine ma l’arbitro annulla tutto per la posizione di fuorigioco dell’attaccante. Gli assalti finali del Lecco non portano a nulla e così, dopo cinque minuti di recupero, i trentini possono festeggiare la vittoria per 2-1. Gli aquilotti ora sono sesti in classifica con trentatré punti. Il prossimo impegno per il Trento sarà sabato 11 gennaio alle ore 15 allo stadio Briamasco contro l’Atalanta Under23.

Il tabellino

LECCO - TRENTO 1-2 (0-0)

RETI: 2’st Di Carmine, 16’st Vitturini, 20’st Sipos

LECCO (4-3-1-2): Dalmasso; Lepore (32’st Mendoza), Polito, Stanga, Kritta; Dore (1’st Marino), Galli (16’st Grassini), Ionita; Tordini (16’st Beghetto); Zuberek (38’st Tondi), Sipos. A disposizione: Fall, Constant, Oliva, Ceola, Polizzi. Allenatore: Gennaro Volpe

TRENTO (4-3-3): Barlocco; Vitturini, Cappelletti, Kassama, Fini (30’st Bernardi); Aucelli, Rada (21’st Sangalli), Di Cosmo; Peralta (21’st Anastasia), Di Carmine (30’st Petrovic), Disanto (41’st Trainotti). A disposizione: Santer, Tommasi, Vallarelli, Ghillani. Allenatore: Luca Tabbiani

ARBITRO: Gianluca Renzi di Pesaro

ASSISTENTI: Andrea Rizzello di Casarano e Giuseppe Fanara di Cosenza

QUARTO UFFICIALE: Andrea Palmieri di Brindisi

NOTE: Serata fredda. Campo in buone condizioni. Ammoniti: 2’pt Dore, 26’pt Stanga, 25’st Di Cosmo, 40’st Polito. Recupero: 1’+ 5’. Totale spettatori: 2785. All’inizio della partita è stato osservato un minuto di silenzio per la scomparsa di Aldo Agroppi.

Foto Carmelo Ossanna – A.C. Trento 1921

Le interviste

