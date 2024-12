Il Südtirol mette fine ad un incubo espugnando Bari

Il Südtirol si impone in casa del Bari per 0-1, conquistando una vittoria di importantissima nella penultima giornata del girone di andata del campionato.

Dopo una manciata di grandi occasioni da reti mancate clamorosamente, i biancorossi sbloccano la gara quando stanno per scorrere i titoli di coda. Nel primo minuto del recupero arriva il cross dalla sinistra di Casiraghi, Crespi anticipa Obaretin e gioca di sponda per El Kaouakibi, che vince il contrasto con Dorval e, da due passi, infila Radunovic per lo 0-1.

La cronaca

Il primo acuto è ospite, al 3’ cross dalla sinistra deviato, palla sui piedi di Molina, che spedisce tra le braccia di Radunovic. Al 10’ Odogwu rinuncia alla conclusione da distanza ravvicinata per servire l'accorrente Molina, il cui cross viene deviato in corner da un difensore del Bari e sugli sviluppi, all’11', Merkaj fa sponda e appoggia di testa in verticale per il mancino di Odogwu, che tutto solo davanti al portiere manda il pallone sul fondo di qualche centimetro. Ospiti ancora pericolosi al 14’: calcio di punizione battuto da posizione defilata da Casiraghi, Merkaj stacca di testa indisturbato sul secondo palo, ma non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Al 21’ Novakovich vince il rimpallo, crossa dal fondo di destra sul secondo per Dorval, anticipato da Molina, che di testa manda in angolo.

Al 24’ botta al volo di Pucino, da fuori area, palla sul fondo. 29’ Dorval di destro dalla sinistra chiama Poluzzi ad una impegnativa respinta a terra con palla in angolo. Al 32’ palla rimpallata sui piedi di Kofler, conclusione al volo, Radunovic para in presa alta. Al 42’ provvidenziale scivolata di Praszelik a togliere l’occasione-gol a Falletti servito in contropiede da Novakovich.

Inizio di secondo tempo ritardato di 2’ per la sostituzione dell’assistente-1 Mieli (infortunato) con la quarta ufficiale, Maria Marotta. Opportunità gigantesca per l’FCS al 10’: Merkaj, in contropiede, di trova a tu per tu con Radunovic e gli calcia addosso, mangiandosi un’occasione d’oro. Altra occasione ospite al 26’: conclusione da fuori di area al volo di Praszelik, para Radunovic. Altra grandissima occasione ospite: retropassaggio di Vicari per Radunovic, il quale riesce a salvare su Rover, l'azione prosegue con un batti e ribatti e poi Zedadka non trova la porta. Prima manciata di secondi del recupero: cross dalla sinistra di Casiraghi, Crespi anticipa Obaretin e gioca di sponda per El Kaouakibi, che vince il contrasto con Dorval e, da due passi, infila Radunovic per lo 0-1. Al 9’ di recupero punizione dal limite di Bellomo, destro a giro, Poluzzi blocca.

Il tabellino

SSC BARI - FC SÜDTIROL 0-1 (0-0)

SSC BARI (3-4-1-2): 1 Radunovic; 25 Pucino, 23 Vicari ©, 3 Mantovani (23’ st 55 Obaretin); 7 Oliveri (37’ st10 Bellomo), 28 Lella (42’ st 17 Maiello), 8 Benali (23’ st 4 Maita), 93 Dorval; 19 Falletti (23’ st 20 Sibilli); 15 Lasagna, 9 Novakovich.

A disposizione: 22 Pissardo, 5 Mattino, 11 Sgarbi, 18 Manzari, 27 Favasuli, 44 Simic, 94 Saco. Allenatore: Moreno Longo

FC SÜDTIROL (3-5-2): 1 Poluzzi; 30 Giorgini, 19 Pietrangeli, 28 Kofler; 11 Zedadka; 4 Arrigoni 17 Casiraghi ©, 99 Praszelik (28’ st Mallamo), 79 Molina (43’ st 2 El Kaouakibi); 33 Merkaj (34’ st Rover), 90 Odogwu (43’ st Crespi).

A disposizione: 12 Drago, 62 Theiner, 3 Cagnano, 6 Martini, 23 Ceppitelli, 24 S. Davi, 46 Brik. Allenatore: Fabrizio Castori

SQUADRA ARBITRALE: direttrice di gara Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno, assistente-1 Filippo Meli di Parma, assistente-2 Eugenio Scarpa di Collegno, quarta ufficiale Maria Marotta di Sapri (assistente 1 dal 1’ st), Var Gianpiero Miele di Nola, Avar Valerio Marini di Roma-1.

RETE: 0:1 45’+1’ st El Kaouakibi (FCS).

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI: ammoniti 18’ pt Dorval (B), 33’ pt Giorgini (FCS), 12’ st Novakocich (B), 13’ st Odogwu (FCS), 14’ st Mantovani (B), 25’ st Sibilli (B), 45’+6’ El Kaouakibi (FCS).

NOTE: cielo prevalentemente sereno, temperatura sui 10°, campo in buone condizioni. Totale spettatori: 14.121 spettatori (7.154 abbonati; 24 tifosi ospiti). Calci d’angolo: 6-5 (4-3). Recupero: 1

’ + 6’(+3’).



Non disponibile per preferenze cookies. Vedi su Youtube