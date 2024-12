Varato il calendario 2025 del Trento Femminile

Dal 23 dicembre sarà disponibile, come vuole la tradizione, il calendario 2025 del Trento Calcio Femminile, che racconta la squadra gialloblù da una prospettiva originale. Gli scatti che caratterizzano ogni mese, realizzati dal fotografo Daniele Panato, sono diversi dal solito: il filo conduttore è il desiderio di raccontare le ragazze del Trento fuori dal rettangolo di gioco, ognuna con le proprie passioni, i propri studi, il lavoro, i desideri.

Un mosaico che si arricchisce, perché, seppur tutte accomunate dall’amore per il calcio, le giocatrici del Trento sono molto altro: «Non siamo solo calcio» è il modo per dire che sono tanti colori che messi insieme formano un’armonia perfetta da portare nello spogliatoio e in campo per condividerli con le compagne.

Ogni mese farà scoprire un gruppo di ragazze, della prima squadra e delle giovanili, che hanno qualcosa in comune: ci saranno ad esempio “le liceali”, “le sognatrici”, “le montanare” e molti altri ancora. Dodici fotografie (oltre alle tradizionali foto di squadra) che danno forma a questo piccolo oggetto della nostra quotidianità, in grado però di racchiudere l’importanza di un movimento e la grande passione messa in gioco tutti i giorni da centinaia di atlete e da chi le supporta.

Un’iniziativa che vuole essere al contempo utile e divertente, in grado sensibilizzare sul valore sportivo e sociale di un movimento in costante sviluppo, per interessare e coinvolgere numerose persone che hanno potuto, e potranno, appassionarsi ad una bellissima realtà.

Il calendario, oltre alla sua normale e utilissima funzione, permetterà ai tifosi di conoscere tutte le date delle partite della prima squadra e della Juniores gialloblù in riferimento alla stagione sportiva 2024/2025 e sarà inoltre una preziosa opportunità per scoprire l’universo del Trento Calcio Femminile, con un vero e proprio viaggio attraverso le varie selezioni, e gli sponsor che hanno scelto di investire e scommettere sul progetto sportivo.

All’interno del calendario è presente inoltre una bellissima sorpresa, grazie alla nostra preziosa collaborazione con lo sponsor DAO CONAD! Un buono spesa da 10 euro (su una spesa minima di 50 euro) valido su tutti i punti vendita Conad del Trentino Alto Adige.

Per prenotare il calendario, ad offerta libera, è possibile rivolgersi direttamente alle nostre atlete, al nostro staff o scrivendo a comunicazione@trentocalciofemminile.it.