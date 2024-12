Coppa di Prima Categoria, sorteggiati i sedicesimi di finale

Scatta domenica 2 febbraio con i sedicesimi di finale in gara secca la Coppa Casse Rurali Trentine di Prima Categoria: il Marco campione in carica ospiterà l'Invicta Duomo, le due battistrada dei gironi di campionato Condinese e AltaValsugana se la vedranno rispettivamente con Tnt Monte Peller (a Condino) e Fassa (in terra ladina, neve permettendo). MolvenoSpor e Marco a confronto nella finale dello scorso maggio

I sedicesimi di finale

Condinese – Tnt Monte Peller

Toblino Calcio – Monte Baldo

Castelsangiorgio – Pieve di Bono

Predaia – Stivo

Pinzolo Valrendena – Aldeno

Marco – Invicta Duomo

Audace – Ledrense

Tione – Gardolo

Alta Anaunia – Mezzocorona

Vigolana – Porfido Albiano

Fassa – AltaValsugana

Civezzano Sport – Pergine Calcio

Primiero – Azzurra San Bartolomeo

Roncegno – Telve

Ortigaralefre – Athesis

Riva del Garda – Baone