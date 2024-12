Serie interrotta: il Trento cade al Briamasco con il Novara

Nella diciottesima giornata di Serie C Now, allo Stadio Briamasco, il Trento esce sconfitto per 1-3 contro il Novara. Si interrompe, quindi, dopo sedici partite, la striscia di risultati utili consecutivi. All’iniziale vantaggio aquilotto siglato da Di Carmine, rispondono Morosini e Ranieri, autore di una doppietta su calcio di rigore.

La cronaca

Mister Luca Tabbiani conferma il 4-3-3 con Barlocco a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Vitturini, Cappelletti, Barison e Bernardi. In mezzo al campo agiscono Di Cosmo, Aucelli e Giannotti mentre in attacco Peralta, Di Carmine e Anastasia. Il primo pericolo di giornata è di marca ospite con la conclusione al 7’ di Basso che termina di poco a lato dell’estremo difensore gialloblù. Trascorrono pochi minuti e il Trento risponde con il tiro di Di Cosmo, che viene però respinto dalla retroguardia piemontese. Il Trento passa in vantaggio al 20’ grazie alla deviazione ravvicinata di Di Carmine che fa esplodere il Briamasco grazie alla sua decima rete stagionale.

Alla mezz’ora il Novara trova il pareggio con la trasformazione dagli undici metri di Ranieri, che spiazza Barlocco e riporta in equilibrio il match. Il Trento non ci sta e continua a giocare. E così al 40’ si riaffaccia nella metà campo ospite, arrivando a concludere con il colpo di testa di Barison, che termina alto sopra la traversa. Nel secondo tempo il Trento parte forte e dopo dieci minuti va vicino al nuovo vantaggio con la conclusione di Peralta, che viene però deviata in angolo dall’estremo difensore ospite. Ma è proprio il Novara a trovare la marcatura al 66’ con Morosini, che non spreca l’ottimo passaggio di Ranieri e batte Barlocco.

Alla mezz’ora del secondo tempo il Novara trova anche la terza rete, grazie alla seconda trasformazione dagli undici metri di Ranieri. A cinque minuti dal novantesimo è però il Trento a rendersi pericoloso, prima con la conclusione di Peralta, che termina alta sopra la traversa, e poi con quella di Ghillani, deviata in angolo dall’estremo difensore ospite. L’assalto finale gialloblù non produce effetti e così, dopo tre minuti di recupero, il direttore di gara decreta la fine della partita sul punteggio di 1-3 in favore del Novara. Si interrompe, quindi, dopo sedici risultati utili consecutivi, la striscia positiva del Trento, che rimane comunque al quarto posto a quota trenta punti in graduatoria. Il prossimo appuntamento sarà venerdì 13 dicembre alle ore 20.30 allo Stadio Menti contro il Vicenza.

Il tabellino

TRENTO – NOVARA 1-3 (1-1)

RETI: 20’pt Di Carmine, 30’pt (rig.) 29’st (rig.) Ranieri, 21’st Morosini.

TRENTO (4-3-3): Barlocco; Vitturini (37’st Kassama), Cappelletti, Barison, Bernardi (37’st Sangalli); Di Cosmo (25’st Ghillani), Aucelli, Giannotti (32’st Petrovic); Peralta, Di Carmine, Anastasia. A disposizione: Santer, Tommasi, Trainotti, Vallarelli, Uez, Fini. Allenatore: Luca Tabbiani

NOVARA (3-5-2): Minelli; Bertoncini, Lancini, Lorenzini; Ghiringhelli, Donadio, Ranieri, Basso, Agyemang; Morosini (45’st Migliardi), Ongaro. A disposizione: Negri, Desjardins, Cancola, Riccardi, Gerardini, Khailoti, Cannavaro, Koblar, Manseri, Ganz. Allenatore: Giacomo Gattuso

ARBITRO: Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro

ASSISTENTI: Francesco Macchi di Gallarate e Mattia Bettani di Treviglio

QUARTO UFFICIALE: Maicol Guiotto di Schio

NOTE: serata serena, temperatura attorno ai 9°. Campo in ottime condizioni. Ammoniti: 28’st Cappelletti, 45’st Di Carmine. Recupero: 1’+ 3’. Totale spettatori: 1250 circa.

Foto Carmelo Ossana e Michael Giacca (A.C. Trento)

