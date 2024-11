Poker Nago, colpo Anaune, il Pieve fa soffrire il Comano

Ha regalato diverse emozioni la serata dedicata agli ottavi in gara unica della Coppa Dao Conad. Tanto per cominciare, va registrata l'eliminazione della Benacense 1905, travolta nel derby dal Nago Torbole. In attesa della ViPo Trento, che chiuderà il programma nel derby sul campo dell'Aquila Trento, passano il turno le altre due di Eccellenza (Levico Terme, Mori Santo Stefano e Rovereto avevano già salutato la manifestazione ai sedicesimi): il Comano Terme Fiavé deve ricorrere ai rigori per superare un maiuscolo Pieve di Bono, l'Anaune Val di Non invece espugna d'autorità il campo della big Ravinense. La doppietta di Nicolò Biscaro (Anaune) ha annientato la Ravinense

Da segnalare il finale da urlo del Calisio, capace di estromettere l'Alense, e il colpo del Fiemme, che (rimontando due gol e imponendosi ai rigori) si conferma la bestia nera della Rotaliana. Da applausi l'Arco 1895, passato in casa della Settaurense 1934, mentre il Borgo ha avuto vita fin troppo facile nel catino dell'Azzurra, sotterrata da ben 8 gol.

Il quadro completo