A Portogruaro il Lavis regge 81', poi cade per l'ennesima volta

Un gol di Corti a nove dallo scadere condanna il Lavis alla tredicesima sconfitta della stagione. I ragazzi di Manfioletti nonostante le difficoltà hanno offerto una prestazione generosa, vedendosi sfuggire un risultato positivo che sembrava sicuramente alla loro portata. Stefano Manfioletti, allenatore del Lavis

Nei primi 25 minuti di gara gli ospiti riescono a reggere la pressione del Portogruaro, non senza qualche affanno, cercando di difendere compatti e aggrappandosi anche a due grandi interventi di Fumanelli prima su Rossi (11’) e poi su Calabria (18’). Nel finale i rossoblù provano ad alzare la manovra rendendosi pericolosi al 38’ con un destro velenoso di Dalla Valle, sugli sviluppi di un corner, smanacciato da Pigozzo.

I secondi 45 minuti vedono un certo predominio territoriale dei granata di casa, bravi nel palleggio ma molto imprecisi negli ultimi venti metri. I rossoblù restano attenti in copertura e non corrono grossi pericoli fino all’81' quando Fumanelli prima nega il gol a Corti volando a togliere un pallone all’incrocio ma poi, sulla successiva battuta del calcio d’angolo di Bianco, nulla può sulla deviazione di testa da due passi del numero nove di casa. Il Lavis incassa la rete ma non demorde e quattro minuti dopo é la parte inferiore della traversa a salvare gli uomini di De Mozzi sulla deviazione aerea di Ischia bravo quanto sfortunato nel girare in porta la sfera in arrivo dal calcio d’angolo di sinistra. La gara si trascina poi fino al 49' senza altri sussulti. Nel prossimo turno i lavisani ospiteranno il Bassano.

Il tabellino

ASD PORTOGRUARO - US LAVIS ASD 1-0

RETE: 36’st Corti (P)

ASD PORTOGRUARO: Pigozzo, Chiandussi, Peschiutta, Poletto, Cuccato, Calcagnotto, Zupperdoni (12’st Bianco), Finazzi (12’st Omoregie), Corti, Calabria (40’st Longato), Rossi (15’st Chiccaro). Allenatore: Massimiliano De Mozzi

US LAVIS ASD: Fumanelli, Paoli, Ruggiero, Ischia, Carella, Buccella, Trevisan, Ceccarini (40’st Amorth), Devigili (42’st Samyang), Cantonati, Dalla Valle. Allenatore: Stefano Manfioletti

ARBITRO: Giosuè Ambrosino (Torre del Greco)

ASSISTENTI: Edoardo Monelli (Busto Arsizio) e Vincenzo Manno (Milano)

NOTE: ammoniti Devigili (L), Corti (P), Calcagnotto (P); angoli 8-4; recupero 0’+4’