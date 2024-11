Le doppie di Baroni e Issaka, il timbro in extremis di Bertoldi

La tredicesima di Promozione ha messo in luce le due compagini della Bassa Vallagarina, che stanno attraversando un ottimo momento, oltre alla capolista che continua a vincere: sul podio ecco quindi i protagonisti delle importanti vittorie di Avio, Alense e Nago Torbole.

1. Matteo Baroni (Avio)

Altra gioia per la scatenata neopromossa. Nel derby lagarino in casa del Sacco San Giorgio, a dir poco decisivo il centrocampista classe 2003, che con un gol per tempo ha steso i roveretani. E i gialloblù volano sempre più in alto.

2. Karim Issaka (Alense)

Primi gol stagionali per la punta classe 1997, i cui due acuti sono stati decisivi per abbattere la Garibaldina. La truppa biancoceleste sembrano aver trovato una certa continuità, quindi nessun traguardo sembra precluso.

3. Sebastiano Bertoldi (Nago Torbole)

La decima vittoria della capolista arriva in pieno recupero grazie all'incornata del capitano in casa della Bassa Anaunia. Se un guizzo in zona Cesarini può essere un caso, quando si ripete non può che essere un merito di chi ci crede sempre fino alla fine.

IL QUADRO COMPLETO DELLA 13ª GIORNATA DI PROMOZIONE