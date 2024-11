Ottavi, derby in città, nell'Alto Garda e nelle Giudicarie

Sono stati sorteggiati oggi gli accoppiamenti per gli ottavi di finale in gara unica di Coppa Dao Conad, previsti mercoledì 27 novembre. Tra i quattro team di Eccellenza sopravvissuti al primo scontro ad eliminazione diretta, il più fortunato è stato il Comano Terme Fiavé, che andrà a far visita al Pieve di Bono di Prima Categoria. Benacense 1905, Anaune Val di Non e ViPo Trento affronteranno invece tre big di Promozione come Nago Torbole, Ravinense e Aquila Trento. L'esultanza di Federico Coiro, a segno nel 4-1 rifilato dal Calisio all'Alense in campionato (foto Alessandro Holneider)

Ad Ala (dove si incroceranno Alense e Calisio), a Storo (interessante confronto tra Settaurense e Arco 1895) e in Piana ("rivincita" tra Rotaliana e Fiemme) si terranno tre match interamente di Promozione, mentre la mina vagante Azzurra - dopo aver estromesso la Garibaldina - tenterà di ripetersi con il Borgo.

Il tabellone

Nago Torbole - Benacense 1905

Pieve di Bono - Comano Terme Fiavé

Alense - Calisio

Settaurense 1934 - Arco 1895

Ravinense - Anaune Val di Non

Azzurra - Borgo

Rotaliana - Fiemme

Aquila Trento - ViPo Trento