Il Trento centra due legni: con l'Albinoleffe finisce 0-0

Nella quindicesima giornata di Serie C Now, andata in scena all’AlbinoLeffe Stadium, il Trento pareggia 0-0 contro l’AlbinoLeffe. Da segnalare nel primo tempo una traversa colpita da Barison e un palo da Peralta. Nella ripresa è invece la squadra di casa a trovare un legno con Parlati. Per i trentini si tratta del quattordicesimo risultato utile consecutivo.

La cronaca

Luca Tabbiani conferma il 4-3-3 con Barlocco a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Frosinini, Barison, Cappelletti e Vitturini. In mezzo al campo agiscono Peralta, Aucelli e Giannotti mentre in attacco Anastasia, Petrovic e Ghillani.

Dopo venti minuti di studio reciproco, è il Trento a rendersi pericoloso per primo con la deviazione ravvicinata di Petrovic che esce di pochissimo alla sinistra dell’estremo difensore di casa. La risposta dell’AlbinoLeffe non tarda ad arrivare e si concretizza qualche istante più tardi con il tiro di Zoma che si spegne però debolmente sul fondo. Al 27’ è ancora la squadra di Tabbiani ad andare vicina alla rete del vantaggio grazie al colpo di testa di Cappelletti, ben respinto da Marietta. Trascorrono pochi secondi e il Trento si rende nuovamente pericoloso prima con il colpo di testa di Frosinini e poi con la deviazione di Barison che si stampa però sulla traversa.

Al 36’ è invece Petrovic a non trovare di poco lo specchio avversario con la deviazione aerea. Mentre, pochi secondi più tardi, è Peralta a trovare il secondo legno di giornata, questa volta il palo, con una conclusione dal limite dell’area.

Nel secondo tempo sull’AlbinoLeffe Stadium cala la nebbia e le squadre aumentano i ritmi ma, ciononostante, non riescono a rendersi particolarmente pericolose. Al 70’ ci prova Disanto direttamente da calcio di punizione ma la sua conclusione termina tra le braccia dell’estremo difensore di casa. Dieci minuti più tardi ecco un nuovo legno, questa volta per la squadra di casa, che colpisce la traversa con la conclusione di Parlati. Dopo tre minuti di recupero la sfida rimane in equilibrio con il Trento che centra così il quattordicesimo risultato utile consecutivo. I gialloblù ora sono terzi in classifica con ventisei punti. Il prossimo appuntamento per gli aquilotti sarà sabato 23 novembre alle ore 15 allo stadio Briamasco contro la Giana Erminio.

Il tabellino

ALBINOLEFFE - TRENTO 0-0 (0-0)

ALBINOLEFFE (3-5-2): Marietta; Boloca, Potop, Gusu; Borghini, Agostinelli, Fossati (35’st Astrologo), Parlati, Giannini (1’st Baroni); Capelli (1’st Mustacchio), Zoma. A disposizione: Facchetti, Taramelli, Zambelli, Zanini, Ricordi, Evangelisti, Angeloni, Munari, Vinzioli, Bosia, Freri. Allenatore: Giovanni Lopez

TRENTO (4-3-3): Barlocco; Frosinini (30’st Fini), Cappelletti, Barison, Vitturini; Peralta (30’st Sangalli), Aucelli, Giannotti (41’st Vallarelli); Anastasia, Petrovic (18’st Di Carmine), Ghillani (18’st Disanto). A disposizione: Tommasi, Bernardi, Kassama, Uez. Allenatore: Luca Tabbiani

ARBITRO: Simone Gauzolino di Torino

ASSISTENTI: Leonardo Tesi di Padova e Simone Iuliano di Siena

QUARTO UFFICIALE: Lorenzo Montefiori di Ravenna

NOTE: Pomeriggio sereno. Temperatura attorno ai 10°. Campo in buone condizioni. Ammoniti: 18’pt Fossati, 8’st Frosinini. Recupero: 0’+3’. Totale spettatori: 560 circa.

Foto di Carmelo Ossana (A.C. Trento 1921)

Le interviste

