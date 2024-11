Capolista a Denno, inseguitrici tra le mura amiche

Viaggia alla volta di Denno il Nago Torbole, scatenata capolista di Promozione. I ragazzi di Stefano Weidling, imbattuti dopo 12 giornate, non hanno nessuna intenzione di fermarsi, ma pure la truppa di Alessandro Marconi vuole incamerare punti per non rimanere impelagata in cattivissime acque. Giocano in casa, invece, le quattro principali inseguitrici: nel posticipo delle 18 la Ravinense attende l'imprevedibile Settaurense 1934, nel primo pomeriggio l'Arco 1895 non potrà concedersi passi falsi con il fanalino di coda MolvenoSpor, mentre Alense e Borgo ricevono le visite di Garibaldina e Dro Cavedine, compagini in buona salute. Filippo Ceraso e il Calisio se la vedranno con la rilanciata Rotaliana (foto Alessandro Holneider)

Viaggi di diversa entità per Aquila Trento e Avio, sorprendentemente appaiate in sesta piazza: i rionali sono attesi dall'affamatissimo Fiemme, i gialloblù saranno di scena alle Fucine per il derby con il Sacco San Giorgio. Proveranno a balzare verso la zona più nobile della classifica Calisio e Rotaliana, formazioni che alternano cose buone a passaggi a vuoto.

Programma e terne arbitrali (domenica, ore 14.30)

ALENSE - GARIBALDINA

Davide Tambosi di Arco Riva

Danilo Coppola di Trento

Andrea Bolognani di Rovereto

ARCO 1895 - MOLVENOSPOR

Andrea Scomparin di Trento

Elena Biagi di Arco Riva

Davide Bravi di Trento

BASSA ANAUNIA - NAGO TORBOLE

Leonardo Porcelli di Trento

Gheorghi Gasparini di Trento

Daniel Ravanelli di Trento

BORGO - DRO CAVEDINE

Emanuele Arturo Sacquegna di Trento

Emanuele Solimeno di Trento

Andrea Sartori di Trento

CALISIO - ROTALIANA

Mohamed Yassam di Arco Riva

Giulio D'Alterio di Trento

George Muraviev di Trento

FIEMME - AQUILA TRENTO

Marco Mulachié di Bolzano

Gabriele Masin di Bolzano

Hassan Ali di Bolzano

RAVINENSE - SETTAURENSE 1934 (ore 18)

Emilio Filippo Privitelli di Trento

Emanuele Marchi di Arco Riva

Daniel Uche di Trento

SACCO SAN GIORGIO - AVIO

Salvatore Scarantino di Merano

Jonathan Alexander Lanz di Bolzano

Michael Lercher di Bolzano

LA CLASSIFICA DI PROMOZIONE