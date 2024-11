Coppa Dao Conad, mercoledì e giovedì i sedicesimi in gara secca

Torna in campo la Coppa Dao Conad, la competizione che mette a confronto tutte le realtà dilettantistiche del Comitato provinciale autonomo di Trento della Figc. In settimana si giocheranno infatti le sedici partite valide per il primo turno a eliminazione diretta: in lizza, le 24 compagini emerse dalla prima fase, le 7 trentine di Eccellenza e l'Aquila Trento, che in virtù del secondo posto in Promozione della scorsa stagione ha preso parte alla Coppa Italia. Per Gaspar Gino Bozzi e l'Arco 1895 la "rivincita" col Sacco San Giorgio

Come da regolamento, il turno in gara secca vede impegnate tra le mura amiche le formazioni di categoria inferiore, con l'eccezione del confronto tra Aquila Trento e Porfido Albiano che vedrà la compagine cittadina ospitare i rossoneri cembrani, attualmente sprovvisti di campo di casa. Da seguire le trasferte di Rovereto (in casa del Nago Torbole, imbattuta capolista della Promozione), Comano Terme Fiavé (a Locca contro la Ledrense), Benacense 1905 (nella tana del Marco di mister Davide Zoller), Mori Santo Stefano (insidioso viaggio al Grilli, casa dell'imprevedibile Settaurense 1934), ViPo Trento (a Denno contro la Bassa Anaunia), Anaune Val di Non (lunghissimo viaggio da Cles a Mezzano per sfidare il Primiero) e Levico Terme (il match con il Fiemme si gioca a Moena). Due i confronti tra squadre della medesima categoria, con il sorteggio che ha stabilito il campo di gioco: Sacco San Giorgio e Arco 1895, compagini di Promozione, si sono già sfidate in riva al Sarca il 15 settembre, con i roveretani che hanno inflitto ai gialloblù quella che ad oggi è l'ultima sconfitta dei ragazzi di Enzo Bridi, mentre Pieve di Bono e Condinese si sono incrociate nella prima fase di Coppa (il pareggio ha regalato il pass ad entrambe, i canarini come vincitori del girone, i viola come migliore seconda) e si ritroveranno anche tra dieci giorni al Bettega per il derby di Prima Categoria.

Il programma (mercoledì, ore 20)