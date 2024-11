Il Trento vince e sale al terzo posto

Che bel Trento! Superata anche la Feralpisalò in rimonta. Nella quattordicesima giornata di Serie C Now, andata in scena allo Stadio Briamasco, il Trento gioca una buonissima gara vincendo 3-2 contro la FeralpiSalò e salendo così al terzo posto in graduatoria. Al momentaneo svantaggio firmato da Pilati, rispondono Giannotti e Di Carmine. E, dopo il pareggio ospite di Balestrero, nel finale Anastasia sigla il gol della definitiva vittoria.

La cronaca

Luca Tabbiani conferma il 4-3-3 con Barlocco a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Vitturini, Kassama, Barison e Fini. In mezzo al campo agiscono Aucelli, Rada e Giannotti mentre in attacco Anastasia, Di Carmine e Disanto. La prima azione pericolosa della partita è di marca ospite con la conclusione di Pietrelli che al 3’ termina alta sopra la traversa. Dieci minuti più tardi si concretizza anche la risposta del Trento che si rende pericoloso con il tiro di Di Carmine, preso facilmente da Rinaldi.

Al 38’ si sblocca il match. È la FeralpiSalò a passare in vantaggio con la deviazione aerea di Pilati che sfrutta al meglio il cross di Di Molfetta. Dagli spogliatoi rientra però un Trento tenace e voglioso. E così, nel giro di pochi minuti, i gialloblù trovano due reti. A pareggiare è Giannotti che realizza un gol meraviglioso. Trascorrono appena due minuti e Di Carmine pesca anche la seconda marcatura per effetto dell’incornata vincente che fa esplodere il Briamasco. Gli ospiti però non ci stanno e così all’ora di gioco si riportano sul pareggio con la deviazione ravvicinata di Balestrero che batte Barlocco e riequilibra il match.

Al 66’ è invece Di Carmine a colpire di testa con la sfera che si spegne sull’esterno della rete. Il Trento continua a spingere e si rende pericoloso prima con Di Carmine e poi con Anastasia. Mentre all’83’ è Di Molfetta a provarci dalla distanza trovando l’attenta risposta di Barlocco. Il Trento continua a giocare con caparbietà e così, a pochi istanti dall’indicazione del recupero, conquista un penalty per un fallo di mano che Anastasia trasforma precisamente, fissando il risultato sul definitivo 3-2. Gli aquilotti salgono così a quota venticinque punti, al terzo posto in graduatoria in coabitazione con la Feralpisalò. E allungano a tredici i risultati utili consecutivi. Il prossimo appuntamento per il Trento sarà sabato 16 novembre alle ore 15 all’AlbinoLeffe Stadium contro l’AlbinoLeffe, sfida valida per il quindicesimo turno di campionato di Serie C Now.

Il tabellino

TRENTO – FERALPISALÒ 3-2 (0-1)

RETI: 38’pt Pilati, 48’Giannotti, 50’st Di Carmine, 14’st Balestrero, 42’st Anastasia (rig).

TRENTO (4-3-3): Barlocco; Vitturini, Kassama, Barison, Fini; Rada, Aucelli (36’st Vallarelli), Giannotti; Anastasia (43’st Sangalli), Di Carmine (36’st Petrovic), Disanto (22’st Ghillani). A disposizione: Santer, Tommasi, Puzic, Uez, Peralta. Allenatore: Tabbiani.

FERALPISALÒ (3-4-2-1): Rinaldi; Luciani (43’st Musatti), Pasini, Pilati; Pietrelli, Zennaro (43’st Brambilla), Balestrero, Boci (25’st Letizia); Cavuoti (18’st Hergheligiu), Di Molfetta; Dubickas (18’st Pellegrini).

A disposizione: Lovato, Liverani, Motti, Rizzo, Verzeletti, Tahiri, Maistrello. Allenatore: Diana.

ARBITRO: Ferdinando Emanuel Toro di Catania

ASSISTENTI: Stefano Vito Martinelli di Potenza e Tommaso Tagliaferro di Catania

QUARTO UFFICIALE: Gaetano Alessio Bonasera di Enna

NOTE: serata serena, temperatura attorno ai 9°. Campo in ottime condizioni. Ammoniti: 23’pt Fini, 36’st Di Molfetta, 46’pt Disanto, 10’st Tabbiani, 45’st Giannotti. Espulso: 47’st Pellegrini. Recupero: 1’+5’. Totale spettatori: 2050 circa

Foto Carmelo Ossana

Le interviste

Non disponibile per preferenze cookies. Vedi su Youtube