Il Südtirol esonera Federico Valente

Sette sconfitte in dodici partite, un punto conquistato nelle ultime quattro. Un ruolino di marcia a dir poco pericoloso, quello con il quale il Südtirol ha cominciato il suo terzo campionato in serie B, al punto che la la società altoatesina ha deciso oggi di esonerare il tecnico Federico Valente, che dunque lascia Bolzano dopo nemmeno un anno, dato che era stato ingaggiato il 4 dicembre dello scorso anno in sostituzione di Pierpaolo Bisoli. L’allenamento odierno sarà guidato dal viceallenatore Nicolò Cherubin.

Riguardo al nuovo responsabile tecnico della prima squadra sono in corso valutazioni, al cui termine sarà ufficializzata la nomina.