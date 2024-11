Altra perla del Nago, Arco e Ravinense inseguono, colpo "Setta"

Supera pure l'ostacolo Borgo la scatenata capolista Nago Torbole: in Valsugana i ragazzi di Stefano Weidling subiscono il vantaggio giallorosso (rigore di Jacopo Stefani), pareggiano con il capocannoniere Alessio Forcinella (altro penalty) e poi centrano il bottino pieno con un'infilata di Daniel Fruner, al primo gol in Promozione. Rispondono presente Arco 1895 e Ravinense: i gialloblù (doppietta di Simone Guzzo, sigilli di Gaspar Gino Bozzi e Davide Miani) piegano nella ripresa l'Avio, i ragazzi di Nicola Laratta (doppietta di Cristian Zanotti e firma finale di Alessandro Bisognin) espugnano il campo del Calisio (momentaneo 1-2 di Niccolò Zeni) in una tirata stracittadina. Secondo stop filato, invece, per l'Aquila Trento (illusorio il provvisorio pari di Luca Tognotti), battuta e raggiunta in classifica dall'Alense (decisivi in conclusione dei due tempi Matteo Simonini e Davide Rizzi). Giorgio Dubini ha regalato un successo importante alla Settaurense 1934

Prova ad accodarsi alla zona medio-alta della classifica la Settaurense 1934: a Campodenno apre le danze il classe 2006 Matteo Mezzi (al primo acuto nel massimo campionato provinciale), ristabilisce l'equilibrio per la Bassa Anaunia il centrocampista Alessandro Lucchini, ma in pieno recupero Giorgio Dubini pesca il jolly da tre punti. Prosegue la crisi della Rotaliana, col nuovo mister Luca Celia che parte con un ko nonostante i gol dei fratelli Luca e Tommaso Moser: a vincere è infatti il Sacco San Giorgio, a segno con Daniele Bertagna, Kevin Marchione e Lorenzo Turri. Di tutt'altro tenore l'esordio di Luciano Gabrielli sulla panchina del Dro Cavedine: la compagine del Basso Sarca espugna Cavalese con Lorenzo Rech e Angelo Guarino, mentre il Fiemme mastica amaro nonostante il momentaneo pari di Jacopo Delvai. Nulla di fatto, infine, tra Garibaldina e MolvenoSpor.

IL QUADRO COMPLETO DELL'11ª GIORNATA DI PROMOZIONE