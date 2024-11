Il Maia Alta allunga, nulla di fatto tra Levico e Parcines

Un solo gol nei due big match dell'undicesima di Eccellenza, quello di Axel Leitner che a inizio ripresa regala tre punti e vetta solitaria al Maia Alta. Va quindi ko la Virtus Bolzano, che scivola quindi a -3 dai meranesi e a una lunghezza dal Parcines, che torna con un buon punticino da Levico Terme, dove vincono le difese anche se i valsuganotti reclamano per un episodio dubbio in area ospite. Risalgono prepotentemente San Giorgio e Termeno: i pusteresi, dopo l'illusorio vantaggio del Rovereto firmato da Luca Anzelini, artigliano la vittoria con i timbri dei difensori Felix Messner e Lukas Aichner, mentre i bianconeri con Simon Greif e Alex Pfitscher (primo gol su azione in campionato per il capocannoniere della scorsa stagione) mandano al tappeto il Comano Terme Fiavé penultimo della fila. Il Maia Alta di mister Flavio Toccoli guarda tutti dall'alto in basso

Acuto del San Paolo, che con il rigore di Alessandro Bertuolo batte a domicilio l'Anaune Val di Non, ora raggiunta in classifica proprio dai ragazzi di Yuri Pellegrini, che nel contempo sorpassano Brixen (Alexander Koré riprende la ViPo Trento, portata avanti da Matteo Pecoraro) e Benacense 1905 (annientata dal penalty di Mattia Pareti e dal diagonale di Manuel Scavone, che rilanciano il Bozner). Completa il quadro il poker rifilato dal Mori Santo Stefano al fanalino di coda Stegona, con partita chiusa in 40' da capitan Cristian Pozza, dalla doppietta del giovane Filippo Mozzi e dal primo gol in maglia tricolore di Alessandro Azzolini.

IL QUADRO COMPLETO DELL'11ª GIORNATA DI ECCELLENZA