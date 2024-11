Il Trento batte a domicilio l'Alcione Milano

Trento, una vittoria da terzo posto. Nella tredicesima giornata di Serie C Now, andata in scena allo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni, il Trento vince 1-0 contro l’Alcione Milano. Decide la rete realizzata in apertura di ripresa da Giannotti. Per i trentini si tratta del dodicesimo risultato utile consecutivo.

La cronaca

Luca Tabbiani conferma il 4-3-3 con Barlocco a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Frosinini, Barison, Cappelletti e Vitturini. In mezzo al campo agiscono Aucelli, Rada e Giannotti mentre in attacco Anastasia, Di Carmine e Ghillani. Il Trento parte subito forte e dopo appena tre minuti di gioco arriva alla conclusione con Ghillani. Un giro di lancette più tardi è ancora il numero 70 gialloblù a rendersi pericoloso dalla distanza, con la sfera che termina alta sopra la traversa. Diminuita la pressione ospite, la risposta dell’Alcione Milano si concretizza dopo circa venti minuti con il tiro di Palombi, respinto grazie ad un ottimo gesto tecnico di Barlocco. Nel finale di prima frazione è ancora la squadra di casa a provarci con le conclusioni prima di Palombi, che si spegne sul fondo, e poi di Manconi che si stampa sul palo.

Terminata la prima frazione sul punteggio di 0-0, il match si sblocca subito nella ripresa. Dopo meno di trenta secondi, infatti, i gialloblù passano in vantaggio con la deviazione ravvicinata di Giannotti, abile a sfruttare il passaggio perfetto di Frosinini. Subita la rete dello svantaggio, l’Alcione si riorganizza e al 50’ va vicino al pareggio prima con la conclusione di Invernizzi, che termina però alta sopra la traversa, e poi con il colpo di testa di Palombi che esce di poco alla destra di Barlocco. I gialloblù ora in classifica sono terzi con ventidue punti, in coabitazione con FeralpiSalò e Alcione Milano. Il prossimo appuntamento per gli aquilotti sarà venerdì 8 novembre alle ore 20.30 allo Stadio Briamasco contro la FeralpiSalò.

Il tabellino

ALCIONE MILANO-TRENTO 0-1 (0-0)

RETE: 1’st Giannotti

ALCIONE (4-3-1-2): Bacchin; Chierichetti, Stabile, Pirola, Dimarco; Pio Loco (27’st Samele), Bonati, Bright; Invernizzi (17’st Bagatti); Marconi, Palombi. A disposizione: Agazzi, Piccinocchi, Miculi, Ciappellano, Mazzola, Palma, Foglio, Lanzi, Caremoli, Bertoni, Pessolani, Bertolotti. Allenatore: Giovanni Cusatis

TRENTO (4-3-3): Barlocco; Frosinini, Cappelletti, Barison, Vitturini (37’st Fini); Aucelli (Sangalli), Rada (28’st Vallarelli), Giannotti; Anastasia, Di Carmine (41’st Petrovic), Ghillani (37’st Kassama). A disposizione: Santer, Tommasi, Disanto, Puzic, Uez. Allenatore: Luca Tabbiani

ARBITRO: Maria Marotta di Sapri

ASSISTENTI: Emanuele Fumarulo di Barletta e Davide Rignanese di Rimini

QUARTO UFFICIALE: Luigi Scicolone di San Donà di Piave

NOTE: Pomeriggio sereno. Temperatura attorno ai 17°. Campo in cattive condizioni. Ammoniti: 6’pt Invernizzi, 15’pt Cappelletti, 32’pt Giannotti, 32’st Di Carmine, 31’st Barlocco, 36’st Frosinini. Recupero: 1’+5’. Totale spettatori: 450 circa.

