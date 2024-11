Il Trento va a far visita all'Alcione Milano

Il Trento torna subito in campo. Dopo il pareggio casalingo ottenuto contro la Virtus Verona, che ha allungato ad undici la striscia di risultati utili consecutivi, è già tempo di una nuova sfida. Domani pomeriggio, infatti, la squadra di Luca Tabbiani giocherà allo Stadio Breda contro l’Alcione Milano guidato dal tecnico Giovanni Cusatis. Il fischio d’inizio dell’incontro, valido per il tredicesimo turno di Serie C Now, è fissato per le ore 17.30. Al momento, in classifica, i gialloblù sono sesti con diciannove punti in coabitazione con il Renate, mentre, i lombardi sono terzi con ventidue punti. Il tecnico del Trento Luca Tabbiani, per la partita in trasferta contro l’Alcione Milano, ha convocato 21 giocatori. Non saranno della gara: Bernardi, Zanon, Trainotti, Ruffato, Di Cosmo e Peralta.

I convocati

PORTIERI: Sergio Barlocco (2004); Leonardo Santer (2007); Michele Tommasi (2004).

DIFENSORI: Alberto Barison (1994); Daniel Cappelletti (1991); Ruggero Frosinini (2001); Riccardo Fini (2004); Sheriff Kassama (2004); Davide Vitturini (1997).

CENTROCAMPISTI: Christian Aucelli (2002); Pasquale Giannotti (1999); Mattia Ronald Sangalli (2002); Danijel Puzic (2006); Armand Rada (1999); Sebastiano Uez (2005); Francesco Pio Vallarelli (2005).

ATTACCANTI: Emanuele Anastasia (1996); Samuel Di Carmine (1988); Francesco Disanto (1994); Alessandro Ghillani (2005); Tomi Petrovic (1999).

Le dichiarazioni

Qui l'intervista video integrale di Luca Tabbiani: