Poco lavoro per il Giudice, 3 turni a un giovane della Rotaliana

Settimana tutto sommato tranquilla per il Giudice Sportivo, che a differenza del recente passato non ha dovuto emettere una lunga serie di pesanti sanzioni ai danni di società, dirigenti e atleti.

In Eccellenza sono stati appiedati per un turno Leonardo Ascani (Anaune Val di Non), Zakaria Marzak (Mori Santo Stefano), Johannes Larcher (San Paolo) e Hannes Dejaco (Stegona), espulsi domenica, oltre a Francesco Pinamonti (Anaune Val di Non), Thomas Niederkofler (Stegona) e Nicola Battisti (ViPo Trento), che hanno raggiunto la quinta ammonizione.

In Promozione hanno già scontato (o sconteranno stasera) nel turno infrasettimanale la giornata di stop Elia Devigili (Alense), Alessio Tomasi (Aquila Trento), Pierre Degasperi (MolvenoSpor), Isacco Pisetta (Ravinense), Aldo Genetti e Daniel Sebastiani (Rotaliana) e Daniele Bertagna (Sacco San Giorgio), espulsi domenica scorsa. Staranno invece a riposo domenica prossima, in quanto squalificati per cumulo di ammonizioni, Simone Agostini (Borgo), Federico Coiro e Andrea Lorenzi (Calisio). Fermato per un turno anche mister Fabio Calliari (MolvenoSpor).

Negli altri campionati, da segnalare che un giovane calciatore della formazione juniores élite della Rotaliana è stato squalificato per tre giornate in quanto, "dopo essere stato ammonito, rivolgeva nei confronti del Direttore di gara un'espressione ingiuriosa. A seguito del conseguente provvedimento di espulsione, reiterava tale condotta con ulteriori espressioni ingiuriose e irriguardose. Tale condotta integra la violazione di cui all'art. 36, comma I, lett. a), del C.G.S. L'applicazione di attenuanti generiche consente di quantificare la sanzione in misura inferiore al minimo edittale".

Tutte le sanzioni sul Comunicato ufficiale della Figc trentina: C.U. n°45 del 31/10/24 Stag. 2024/2025