Saracinesca Matrone, bomber Lanthaler, decisivo Ferraglia

Il Levico Terme si riporta in scia del treno di testa, dove si fa largo il sempre più sorprendente Parcines, il tutto mentre la matricola Benacense 1905 si fa bella anche in trasferta: il podio della settimana di Eccellenza spazia dall'Alto Adige al Lago di Garda, passando per la Valsugana.

1. Raffaele Matrone (Levico Terme)

Dopo un periodo sottotono, ai valsuganotti di mister Alessandro Agostini sono bastate due vittorie filate per riportarsi a -3 dalla vetta: merito anche del portiere classe 2004, che in casa del Bozner ha parato due rigori in un quarto d'ora.

2. Daniel Lanthaler (Parcines)

Non ha nessuna intenzione di fermarsi l'allegra truppa di mister Luca Lomi, che ora è addirittura prima con Maia Alta e Virtus Bolzano. Particolarmente pesanti, in tal senso, i sei gol del bomber. E domenica si va a Levico Terme...

3. Lorenzo Ferraglia (Benacense 1905)

Lontano da casa, i biancoverdi non avevano mai vinto. Fino a domenica, quando i ragazzi di Massimiliano Ceraso sono riusciti a espugnare la tana della ViPo Trento: lo 0-2 è stato aperto dal centrocampista classe 1999 e completato da Alessio Bosetti.

