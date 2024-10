Questa sera un Südtirol affamato ospiterà il Frosinone

Voglia di riscatto per i biancorossi, dopo due stop consecutivi contro il Pisa in casa e sul campo del Catanzaro. Nell’undicesima giornata del girone d’andata della Serie BKT il Südtirol riceverà la visita di un’altra formazione blasonata, il Frosinone, retrocesso dalla serie A al termine della scorsa stagione.

La sfida tra la compagine ciociara, guidata dalla scorsa settimana dall’ex biancorosso Leandro Greco, è in programma oggi (mercoledì) alle ore 19.30 sul terreno dello Stadio Druso.

Per i biancorossi si tratta della sesta casalinga stagionale. La formazione guidata da mister Federico Valente, che con 12 punti si trova nella terra di mezzo, ovvero a due lunghezze dalla zona playoff e altrettante da quella playout, punta ad interrompere la serie negativa di tre stop nelle ultime gare al “Druso”, rispettivamente contro Brescia, Palermo e Pisa. È il sesto confronto tra Südtirol e Frosinone, il terzo in B dopo i due della stagione 2022-2023.

La formazione ciociara, retrocessa dalla A al termine dello scorso campionato, attualmente si trova in fondo alla classifica della serie cadetta, in condominio con il Cosenza, a quota 7 punti, frutto di una vittoria e 4 pareggi, di cui l’ultimo in ordine di tempo nello scorso turno, nel match interno con la capolista Pisa terminato sullo 0-0. Cinque le sconfitte per i gialloazzurri, guidati dalla scorsa settimana dal 38enne Leandro Greco - già biancorosso come giocatore e poi nel debutto in B da tecnico per tre giornate e poi vice allenatore -, promosso al timone della prima squadra dopo aver iniziato la stagione alla guida della formazione Primavera.

Mister Valente non potrà contare sugli infortunati Poluzzi, Cagnano, Tait, El Kaouakibi.

Mister Greco dovrebbe fare a meno degli infortunati Cittadini, Tsadjout e dell’ex Pecorino e dello squalificato Cichero (un turno).