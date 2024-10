I gol giovani e pesanti di Livia, Filippi e Turri

1. Luca Livia (Arco 1895)

L'attaccante classe 2006, uno dei tanti giovani della compagine di mister Enzo Bridi, si era già sbloccato in casa della Bassa Anaunia. Domenica si è migliorato, firmando una doppietta che unita ai sigilli di Gaspar Gino Bozzi e Luka Jano ha atterrato la Rotaliana.

2. Nicola Filippi (Calisio)

Alla seconda partita da titolare, la punta classe 2005 ha trovato la prima doppietta nel massimo campionato provinciale. Per mister Luca Pedrotti, un'arma in più per condurre i grigiorossi della collina più in alto possibile.

3. Lorenzo Turri (Sacco San Giorgio)

Secondo timbro consecutivo per il classe 2006 salito quest'anno dalla juniores allenata da Matteo Tamanini. Dopo il gol messo a segno contro la Bassa Anaunia, la fiammata di domenica ha messo paura alla big Ravinense, capace di pareggiare solamente al 90'.

IL QUADRO COMPLETO DELLA 9ª GIORNATA DI PROMOZIONE