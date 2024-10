La capolista Pisa alla prova del Südtirol al Druso

Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, nella nona giornata del girone d’andata della Serie BKT il Südtirol riceverà la visita del Pisa. Calcio d’inizio alle ore 15.00 di sabato 19 ottobre.

La formazione guidata da Federico Valente si trova attualmente a quota 12 punti in classifica dopo otto turni, frutto di quattro successi: in casa con Modena e Salernitana e sui campi di Reggiana e Cosenza; altrettanto gli stop: a Pisa contro la Carrarese, tra le mura amiche contro il Brescia, sul terreno della Sampdoria e al “Druso” con il Palermo. Dodici reti all’attivo e altrettante al passivo per Tait e compagni, fortemente desiderosi di tornare a fare punti tra le mura di casa dopo due stop di fila.

Il Pisa con 6 vittorie, un pareggio e un solo stop, incluso il successo a tavolino sul Cittadella del 27 agosto, ha ottenuto ben 19 punti nelle prime otto giornate: considerando i tre punti a vittoria da sempre, solo nel 1984/85 (20) i nerazzurri ne avevano conquistati di più dopo altrettante gare giocate in una singola edizione del torneo (19 anche nel 2021/22).

I neroazzurri di Pippo Inzaghi sono la squadra che ha concesso più reti da sviluppo di palla inattiva in questa Serie BKT: ben otto, sui 10 gol subiti in totale dai toscani nel torneo. Il Südtirol, invece, ha segnato la metà delle sue marcature nel torneo proprio in queste situazioni di gioco (6/12).

I pisani Nicholas Bonfanti e Matteo Tramoni formano la coppia di giocatori italiani più prolifica in questa Serie BKT, avendo già realizzato sette gol in due in questo campionato, quattro reti il primo e tre il secondo. Matteo Rover ha segnato nell’ultima giornata di questa Serie BKT (vinta 0-2 dal Südtirol vs Cosenza); i primi due gol nella competizione per il giocatore della formazione biancorossa sono arrivati proprio contro il Pisa il 4 settembre 2022 (l’unica sua doppietta nel torneo, con entrambe le reti su calcio di rigore) nel primo successo biancorosso tra i cadetti.

Mister Valente non potrà contare sullo squalificato Kurtic (primo di due turni) e sugli infortunati Cagnano, Federico Davi ed El Kaouakibi. Al Pisa dovrebbero mancare gli infortunati Esteves, Morutan, Leris, Matteo Tramoni e Mlakar.