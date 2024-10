Bosetti stende la Virtus Bolzano, ora in vetta c'è il Maia Alta

Cambio della guardia in vetta alla classifica di Eccellenza: un gran gol di Alessio Bosetti regala una prestigiosa vittoria alla Benacense 1905 sull'ex capolista Virtus Bolzano, mentre il Maia Alta fatica in casa del Comano Terme Fiavé ma capitalizza l'infilata di Edoardo Ghiotti per mettere la freccia. Continua a correre il Parcines, che con i gol nella ripresa di Tizian Stecher e Daniel Lanthaler impone un altro stop all'Anaune Val di Non issandosi solitario al terzo posto. Flavio Toccoli, mister della nuova capolista Maia Alta

Mucchione in quarta piazza, dove (con l'Anaune) ci sono anche le altre trentine Levico Terme (in gol con Matteo Di Molfetta), che non va oltre il pari con il Mori Santo Stefano (in vantaggio con un rigore di Andrea Libera), e Rovereto (a segno Daniel Pedrotti e Filippo Vinciguerra), rimontato dalla ViPo Trento (in rete Federico Mancini e Armando Dauti). Insieme a gialloblù e zebrette, pure San Giorgio (pari nel derby pusterese con il fanalino di coda Stegona) e Brixen (ko in casa del San Paolo). Prosegue intanto la risalita del Bozner, capace di atterrare il Termeno centrando il terzo acuto consecutivo.

IL QUADRO COMPLETO DELLA 8ª GIORNATA DI ECCELLENZA