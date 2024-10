Il Trento sbatte contro la Pergolettese

Il Trento ci prova, ma non sfonda. Nella nona giornata di Serie C Now, andata in scena allo Stadio Giuseppe Voltini, i gialloblù pareggiano 0-0 contro la Pergolettese. Molte le occasioni costruite nei novanta minuti di partita dagli aquilotti che nel primo tempo colpiscono anche una traversa. Per i trentini si tratta dell’ottavo risultato utile consecutivo.

La cronaca

Luca Tabbiani conferma il 4-3-3 con Barlocco, al posto dell’ infortunato Tommasi, a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Frosinini, Kassama, Cappelletti e Bernardi. In mezzo al campo agiscono Giannotti, Aucelli e Di Cosmo mentre in attacco Anastasia, Di Carmine e Disanto.

Il primo squillo della gara, dopo appena tre minuti, è di marca ospite con la deviazione aerea di Di Cosmo che trova però la sicura respinta di Cordaro. La pressione degli uomini di Tabbiani è però costante e così al 9’ Frosinini colpisce la traversa. Si gioca ad una porta sola e così, poco dopo la mezz’ora, sono ancora i gialloblù a rendersi pericolosi, questa volta con la conclusione di Di Carmine che esce di poco alla destra dell’estremo difensore di casa.

Nel secondo tempo le squadre partono vogliose di sbloccare il risultato. All’ora di gioco è il Trento a calciare verso lo specchio con Giannotti, trovando però la presa sicura di Cordaro che si ripete dieci minuti più tardi sulla conclusione di Anastasia. Dopo quattro minuti di recupero, la sfida termina sul punteggio di 0-0.

I gialloblù ora in classifica sono settimi con quattordici punti, in coabitazione con l’Atalanta U23. Il prossimo appuntamento per gli aquilotti sarà domenica 20 ottobre alle ore 15 allo Stadio Briamasco contro la Pro Vercelli.

Il tabellino

PERGOLETTESE-TRENTO 0-0

PERGOLETTESE (4-3-2-1): Cordaro; Tonoli, Stante, Lambrughi, Capoferri; Jaouhari, Arini, Careccia; Anelli (33’st Bouabre), Scarsella (1’st Albertini); Parker. A disposizione: Dordoni, Raimondi, Bignami, Mondele, Schiavini, Lecchi, Sartori, Olivieri, Abubakar. Allenatore: Giacomo Curioni

TRENTO (4-3-3): Barlocco; Frosinini, Kassama, Cappelletti, Bernardi (35’st Fini); Di Cosmo (35’st Vallarelli), Aucelli, Giannotti (41’st Petrovic); Anastasia, Di Carmine, Disanto. A disposizione. Santer, Trainotti, Ruffato, Puzic, Uez. Allenatore: Luca Tabbiani

ARBITRO: Leonardo Di Mario di Ciampino

ASSISTENTI: Nidaa Harden di Ravenna e Ludovico Eposito di Pescara

QUARTO UFFICIALE: Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo

NOTE: pomeriggio nuvoloso. temperatura attorno ai 19°. Campo in buone condizioni. Ammoniti: 6’pt Giannotti, 21’pt Aucelli, 31’pt Capoferri. 7’st Frosinini, 25’st Stante. Recupero: 1’+4’. Totale spettatori: 700 circa.

