Stangate su Stegona e Alta Anaunia, multato anche il MolvenoSpor

Lavoro straordinario anche questa settimana per il Giudice Sportivo, che ha dovuto impartire una lunga serie di pesanti sanzioni, dovute per lo più a pubblico indisciplinato e a calciatori e dirigenti inosservanti del regolamento.

Per quanto riguarda il turno infrasettimanale di Eccellenza, risalente a mercoledì 2 ottobre, lo Stegona ha rimediato 100 euro di ammenda in quanto “durante il II tempo della partita, un gruppo di sostenitori della squadra di casa pronunziava molteplici frasi irriguardose ed offensive nei confronti della Terna arbitrale. Al termine della gara, alcuni sostenitori della società di casa entravano nella zona spogliatoi in quanto il cancello di accesso al campo rimaneva aperto”, mentre il dirigente pusterese Marco Lazzari è stato inibito fino al 21 novembre in quanto “in seguito ad una decisione arbitrale, il Dirigente entra in campo per protestare. Notificatogli il provvedimento disciplinare, il Lazzari proferiva parole irriguardose e ingiuriose nei confronti della Terna arbitrale, in particolare nei confronti dell'Assistente 2. Tale condotta integra la violazione di cui all'art 36 comma II lett. A) del CGS. Il tenore complessivo della condotta consente di attenuare la sanzione al di sotto del minimo previsto dalla norma”. Fermato fino al 24 ottobre, invece, Nicola Merighi, dirigente della ViPo Trento. Domenica ha rimediato due giornate di squalifica Andrea Belcastro (Anaune Val di Non), il quale “al termine dell'incontro, proferiva espressioni denigratorie alla terna arbitrale”.

In Promozione è stato multato di 100 euro il MolvenoSpor, in quanto “durante lo svolgimento della gara, un gruppo di sostenitori della squadra pronunziava molteplici frasi irriguardose ed offensive nei confronti dell'Arbitro e dei suoi Assistenti”.

In Prima Categoria utentica stangata sull'Alta Anaunia, che paga il conto della partita tesa in casa dell'Azzurra: il dirigente Paolo Betta è stato inibito fino al prossimo 8 febbraio in quanto “a seguito dell'espulsione di un giocatore della propria squadra, entrava in campo e rivolgeva frasi irriguardose nei confronti del Direttore di gara; veniva quindi espulso e avvicinandosi al Direttore di gara strattonava la divisa di quest'ultimo, in particolare sul braccio destro; non pago, continuava ad inveire nei confronti del Direttore di gara, anche successivamente allorquando, allontanato dal campo, continuava a seguire la partita dalla tribuna pronunziando frasi irriguardose; la condotta complessivamente considerata conclama la violazione dell'art. 36, comma 2, lett. a) del CdS”, mentre i calciatori Cristian Betta, Luca Larcher e Thomas Vender sono stati squalificati per due turni. Nel girone A, invece, stop di due giornate a Leonardo Cattolico del Riva del Garda, il quale “al termine dell'incontro, calciava il pallone contro un avversario, colpendolo alla schiena”.

Non mancano i provvedimenti pesanti nemmeno in Seconda Categoria. Nicola Cerbaro, allenatore del Lizzana, è stato inibito fino al 10 dicembre in quanto “ancorché sottoposto a squalifica, per precedenti violazioni del CdS, sino al 3.10.2024, si posizionava sugli spalti e dava indicazioni ai propri giocatori durante la disputa della gara, in violazione dell'art. 21, comma 9 del CdS; durante tutta la partita, inoltre, si rendeva responsabile di condotta ingiuriosa e irriguardosa nei confronti dell'Arbitro, in violazione dell'art. 36, comma 2, lett. a) del CdS”. Il dirigente Christian Bertini del Castelcimego, invece, starà fermo fino al 14 novembre in quanto “richiamato all'ordine per proteste, proferiva parole irriguardose e ingiuriose nei confronti dell'Arbitro. Tale condotta integra la violazione di cui all'art 36 comma II lett. A) del CGS. Il tenore complessivo della condotta consente di attenuare la sanzione al di sotto del minimo previsto dalla norma”. L'Alta Giudicarie è stata invece multata di 80 euro perché “durante lo svolgimento della gara, alcuni sostenitori della società di casa pronunziavano molteplici frasi irriguardose ed offensive nei confronti dell'arbitro”, mentre il capitano grigiorosso Tiziano Molinari è stato squalificato per tre turni in quanto “in seguito ad espulsione, si rivolgeva all'arbitro con espressioni ingiuriose. Tale condotta integra la violazione di cui all'art 36 comma I lett. A) del CGS. Il tenore complessivo della condotta consente di attenuare la sanzione al di sotto del minimo previsto dalla norma, pur aggravato dalla qualifica di capitano”.

Nel campionato under 17, infine, il Sopramonte è stato multato di 80 euro a causa di “pubblico di parte che, per tutto l'arco della gara, faceva oggetto l'arbitro con gli epiteti più svariati”.

Tutte le sanzioni sul Comunicato ufficiale della Figc trentina: C.U. n°35 del 10/10/24 Stag. 2024/2025