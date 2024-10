Il rigore di Dallavalle, le parate di Matrone, il solito Risatti

In una domenica senza gioie piene per le compagini trentine impegnate in Eccellenza, sul podio salgono tre elementi che hanno recitato ruoli importanti nei pareggi esterni di Rovereto, Levico Terme e Benacense 1905.

1. Stefano Dallavalle (Rovereto)

Dopo il capitombolo di Riva del Garda, le zebrette hanno offerto una prova positiva sul campo della Virtus Bolzano. Per tramutare la prestazione in un risultato utile, fondamentale il rigore trasformato negli ultimissimi istanti dal terzino classe 2000.

2. Raffaele Matrone (Levico Terme)

Dopo due inopinate sconfitte, i valsuganotti sono tornati a muovere la classifica. Importanti, in questo senso, le parate sfoderate a Termeno dal numero 1, sempre pronto quando chiamato in causa durante i 90' da Simon Greif e soci.

3. Matteo Risatti (Benacense 1905)

Dopo le valanghe di gol in Promozione, il bomber di Limone sul Garda si sta ripetendo anche nel massimo campionato regionale. Il settimo sigillo, in casa del Mori Santo Stefano, ha portato un punto ai biancoverdi di Massimiliano Ceraso.

IL QUADRO COMPLETO DELLA 7ª GIORNATA DI ECCELLENZA