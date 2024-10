La capolista Nago allunga, cinquina Ravinense, colpaccio Avio

Non accenna a fermarsi la capolista Nago Torbole: nell'anticipo i gardesani (a segno con Riccardo Annesanti, Sebastiano Bertoldi e Alessio Forcinella) giustiziano la Garibaldina (tardivo il rigore di Omar Hosni) e allungano in vetta. L'Aquila Trento (Gabriel Calzà para un rigore ad Andrea Luciano) impatta senza reti sul campo del Dro Cavedine, con Ravinense e Borgo che affiancano i rionali: i ragazzi di Nicola Laratta (doppietta di Alberto Valentini, rigore di Gjergj Mici e sigilli di Andrea Pancheri e Michele Ferraris) ha la meglio nel vibrante big match con l'Alense (in gol Enis Hallunej e Loris Salvaterra), mentre i valsuganotti matano il Sacco San Giorgio con il penalty di Simone Agostini e il timbro di Abdellah El Guerouani. L'Avio festeggia la seconda vittoria filata

Prosegue il buon momento dell'Arco 1895: i gialloblù espugnano il campo della Bassa Anaunia (poco utile il rigore di Federico Franceschi) grazie alle marcature di Gaspar Gino Bozzi, Davide Miani e Luca Livia. Riparte la Rotaliana, alla quale basta una punizione di Denis Kurtaj per avere la meglio sul fanalino di coda MolvenoSpor, mentre succede un po' di tutto tra Calisio e Fiemme: con Dennis Savoi, Gabriele Longo e Mauro Arman i ragazzi di Claudio Dellasega si portano sull'1 a 3, ma il Calisio reagisce nel finale con il neoentrato Nicola Filippi e con il rigore di capitan Federico Ceccato, autore di una doppietta dopo il momentaneo 1-1. Completa il quadro il secondo successo consecutivo della matricola Avio: i lagarini tornano con tre punti da Storo grazie ai due penalty di Sebastiano Federici, mentre la Settaurense 1934 fallisce un rigore (Gino Saiani stoppa Michael Sardisco) e riesce solo a dimezzare lo svantaggio con Emanuele Degara.

IL QUADRO COMPLETO DELLA 6ª GIORNATA DI PROMOZIONE