Levico e Paganella multati, Lizzana juniores ko a tavolino

Le sanzioni più curiose della settimana sono connesse ai comportamenti del pubblico e della panchina di Levico Terme e Paganella, società multate dal Giudice Sportivo.

In Eccellenza, il Levico Terme è stato multato di 250 euro per quanto successo nel recupero del secondo tempo contro la ViPo Trento mercoledì 25 settembre: 150 euro sono stati decisi in quanto "per tutta la durata dei secondi quarantacinque minuti, pubblico di parte, offendeva la terna arbitrale", gli altri 100 sono invece dovuti al fatto che "sino al minuto 20 del primo tempo i sostenitori della squadra di casa facevano reiterato uso di fumogeni, compromettendo la visibilità del campo per il direttore di gara e gli assistenti".

In Promozione, stop di un turno ad Alessandro Naidon (Calisio), che "al termine dell'incontro, esprimeva con frase irriguardosa l'operato del direttore di gara".

In Prima Categoria, squalificato per due giornate Andrea Paoli (Riva del Garda), mentre dieci giocatori sono stati fermati per una giornata.

In Seconda Categoria, tre turni "in castigo" per Manuel Delpero (Redival), in quanto "successivamente a un contrasto di gioco, il tesserato, a palla lontana, colpiva con un calcio all'altezza del polpaccio il giocatore avversario. Tale condotta integra la violazione di cui all'art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva". Il Paganella è stato invece multato di 200 euro in quanto "negli ultimi 10 minuti di gara dalla panchina della squadra di casa venivano ripetutamente lanciati palloni in campo allo scopo di interrompere il gioco e perdere tempo. Come si apprende dal referto di gara, vi è piena e inequivocabile riconducibilità delle condotte a tesserati e dirigenti della squadra di casa, pur non essendo stati individuati personalmente i soggetti responsabili. La società è ritenuta responsabile di tale condotta antisportiva ex art. 2, comma II, del Codice di Giustizia Sportiva".

Nel campionato juniores provinciale, infine, il Lizzana ha perso a tavolino il match con l'Aldeno in quanto ha effettuato 6 sostituzioni, una in più del consentito.

Tutte le sanzioni sul Comunicato ufficiale della Figc trentina: C.U. n°32 del 03/10/24 Stag. 2024/2025