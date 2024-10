Il Levico attende l'Anaune, a Riva del Garda confronto nobile

Torna immediatamente in campo il campionato di Eccellenza, atteso dal turno infrasettimanale, che come sempre prevede trasferte per lo più ridotte. La capolista Virtus Bolzano sarà ospite del sempre insidioso San Paolo, mentre la seconda forza Maia Alta andrà a far visita al lanciatissimo Parcines. Sono impegnati in trasferta anche San Giorgio e Rovereto: i pusteresi saranno di scena in casa del fanalino di coda Bozner, le zebrette daranno vita con la Benacense 1905 a un match dalle connotazioni nobili. Gioca tra le mura amiche, invece, il Levico Terme, ferito dalla prima sconfitta: in Valsugana arriverà l'Anaune Val di Non, che con tre successi filati ha risalito prepotentemente la classifica. Il Rovereto è atteso a Riva del Garda da un match nobile

Va a caccia della prima vittoria il Comano Terme Fiavé, che attende una ViPo Trento che invece si è sbloccata proprio domenica. Il decimato Mori Santo Stefano, intanto, riceverà un altalenante ma sempre temibile Termeno. Chiude il programma il faccia a faccia tra lo Stegona e un Brixen che si esprime molto meglio in trasferta che in casa.

Programma e terne arbitrali (mercoledì, ore 20)

BENACENSE - ROVERETO

Matteo Vendrame di Trieste

Omar Franceschetti di Arco Riva

Giovanni Zomer di Rovereto

BOZNER - SAN GIORGIO

Giacomo Trotta di Udine

Michael Lercher di Bolzano

Jonathan Alexander Lanz di Bolzano

COMANO TERME FIAVÉ - VIPO TRENTO (ore 20.30)

Alessio Salladina di Trento

Alessio Guerrieri di Trento

Gheorghi Gasparini di Trento

LEVICO TERME - ANAUNE VAL DI NON

Aleksej Galic di Arco Riva

Andrea Amistadi di Arco Riva

Lorenzo Carpentari di Trento

MORI SANTO STEFANO - TERMENO

Michele Armellini di Arco Riva

Giulio D'Alterio di Trento

Lorenzo Santini di Arco Riva

PARCINES - MAIA ALTA

Kilian Lucas Orrigo di Bolzano

Angelo Gottardi di Bolzano

Guido Maglio di Bolzano

SAN PAOLO - VIRTUS BOLZANO

Gianluca Peron di Bolzano

Petra Kofler di Bolzano

Alessandro Salerno di Bolzano

STEGONA - BRIXEN

Fabio Pintarelli di Bolzano

Davide Leto di Bolzano

Anas Ijaz di Bolzano

LA CLASSIFICA DI ECCELLENZA