Alense e Leno ko a tavolino, 5 turni a un allievo del "Mezzo"

Tra le sanzioni riportate sul Comunicato ufficiale pubblicato oggi dal Comitato trentino della Figc, spiccano un paio di risultati variati a causa di diverse irregolarità, oltre che una lunga squalifica comminata ad un giovane calciatore della categoria under 17.

In Eccellenza è stato multato di 100 euro il Comano Terme Fiavé in quanto domenica a Maso Ronco “sostenitori di parte offendevano ripetutamente la terna arbitrale”. Tra i tecnici, Simone Vicentini (Termeno) è stato inibito fino al 17 ottobre, mentre tra i calciatori le uniche squalifiche – entrambe di una giornata – sono state comminate a Fabian Zandonatti (Bozner) e Mauro Rinaldo (Levico Terme).

Un solo giocatore “in castigo” in Promozione: Lorenzo Zorzi (Fiemme) è stato fermato per un turno.

In Prima Categoria anticipo con qualche strascico tra Civezzano e AltaValsugana: la società del perginese è stata ammonita e invitata “a voler rifondere il danno provocato dai propri giocatori”, il dirigente Livio Conci è stato inibito fino al 26 settembre, il calciatore Matteo Conci è stato squalificato per una giornata.

Cambia un risultato nel campionato juniores élite: l'Alense aveva vinto sul campo della Garibaldina per 4 a 2, ma utilizzando più fuori quota (cinque) di quanto consentito.

Nell'under 17 (qualificazioni élite) sono state rifilate ben cinque giornate a un calciatore del Mezzocorona che “dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, rivolgeva espressioni ingiuriose nei confronti dei dirigenti della squadra avversaria e del pubblico. Non pago, uscendo dal campo prendeva a calci la bandierina, la panchina della propria squadra e la porta dello spogliatoio. Successivamente usciva dallo spogliatoio e rivolgeva altre espressioni ingiuriose ai suddetti soggetti. La condotta del calciatore, che causava la sospensione della gara per 12 minuti, integra la violazione di cui all'art. 39 del Codice di Giustizia Sportiva. Il tenore complessivo della condotta e l'assenza di desistenza prolungata nel tempo impongono una quantificazione della sanzione (che deve tenere conto anche dell'espulsione per doppia ammonizione rimediata su campo) in misura superiore al minimo edittale”.

Nel campionato provinciale, invece, la Leno ha subito una sconfitta a tavolino con il Lizzana in quanto ha utilizzato un giovane calciatore che non ha ancora compiuto 14 anni.

Tutte le sanzioni sul Comunicato ufficiale della Figc trentina: C.U. n°25 del 19/09/24 Stag. 2024/2025