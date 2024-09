Il Trento cerca la prima vittoria in campionato

Obiettivo continuità. La squadra di Luca Tabbiani, ad una settimana esatta dall’ultimo impegno di campionato contro l’Atalanta U23, che ha portato in dote un punto prezioso, scenderà nuovamente in campo. E lo farà con il desiderio di allungare la striscia di risultati positivi. La gara, vista l’indisponibilità dello stadio Briamasco per i lavori di riqualificazione e ammodernamento dell’impianto, si disputerà allo Stadio Euganeo di Padova. L’avversario di giornata sarà l’Arzignano Valchiampo, guidato dal tecnico Alessandro Bruno. L’appuntamento sarà alle ore 18.30. Al momento, in classifica, i gialloblù sono sedicesimi con due punti, mentre, i veneti sono diciottesimi con un punto. Il tecnico del Trento Luca Tabbiani, per la partita casalinga contro i veneti, ha convocato 23 giocatori. Non saranno della gara Zanon, Giannotti, Di Cosmo e Sangalli.

I convocati

PORTIERI: Sergio Barlocco (2004); Leonardo Santer (2007); Michele Tommasi (2004).

DIFENSORI: Alberto Barison (1994); Edoardo Bernardi (2003); Daniel Cappelletti (1991); Riccardo Fini (2004); Ruggero Frosinini (2001); Sheriff Kassama (2004); Andrea Trainotti (1993); Davide Vitturini (1997).

CENTROCAMPISTI: Christian Aucelli (2002); Danijel Puzic (2006); Armand Rada (1999); Davide Ruffato (2006); Sebastiano Uez (2005); Francesco Pio Vallarelli (2005).

ATTACCANTI: Emanuele Anastasia (1996); Samuel Di Carmine (1988); Francesco Disanto (1994); Alessandro Ghillani (2005); Tomi Petrovic (1999); Diego Peralta (1996).

Qui l'intervista video integrale di Luca Tabbiani: