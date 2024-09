Il nuovo Trento Femminile varato ieri dalla Dao

La stagione 2024-2025 del Trento Calcio Femminile ha preso il via ieri pomeriggio con la presentazione ufficiale della squadra che domani inizierà il campionato di Serie C sul campo dell'Accademia Spal. Non si tratterà di un'annata come tante altre, perché per la prima volta sarà affrontata con le insegne dell'Ac Trento, la squadra maschile, a seguito dell'accordo di collaborazione ufficializzato qualche giorno fa e presentato ieri, che prevede una collaborazione in ambito di comunicazione, area medica, tecnica e performance. Specifica attenzione verrà dedicata alle nuove generazioni, visto che le due società sono impegnate a creare progetti che possano coinvolgere i giovani, promuovendo i valori dello sport e offrendo loro opportunità concrete per il futuro nel calcio.

Le dichiarazioni

«Nella scorsa stagione abbiamo creato un bel gruppo, vogliamo mantenerlo in questa stagione migliorarci ulteriormente», ha spiegato il presidente del Trento Calcio Femminile, Luca Maurina. «L’accordo con AC Trento porterà a nuovi obiettivi che daranno lustro alla città ed al Trentino. Rappresentare questa identità e questo territorio è un orgoglio».

«Identità e collaborazione sono concetti importanti e questo accordo con AC Trento è molto positivo per la federazione e può portare alla crescita del movimento calcistico» ha spiegato Stefano Grassi, presidente della FIGC di Trento.

Presente anche Mauro Giacca, presidente dell’AC Trento 1921: «È bello vedere la grinta delle ragazze, per me è una grande gioia portare avanti questa stagione insieme. Portiamo il nome della città di Trento e questo è un onore: uniti sotto lo stesso stemma, il nostro obiettivo è essere sempre più competitivi. Un passo alla volta possiamo raggiungere gli obiettivi che la città si merita».

Infine, gli interventi dell’area sportiva del Trento Calcio Femminile. Spiega il direttore sportivo Libero Pavan: «L’obiettivo è crescere, sarà un campionato di consolidamento, vogliamo migliorarci. Rispetto all’anno scorso abbiamo in più tante ragazze molto giovani, abbiamo cercato di continuare questo percorso un po’ folle che ci ha portato fin qui. Sono orgoglioso di aver confermato lo staff della scorsa stagione», racconta invece Mauro Perina. «Portiamo avanti un bel progetto. L’unione tra maschi e femmine è il futuro, sarà un orgoglio indossare uno stemma nuovo rappresentando la stessa realtà, sarò un motivo ulteriore per mettercela tutta».

La nuova squadra

Dopo il quinto posto ottenuto nella scorsa stagione, le ragazze di mister Mauro Perina saranno nuovamente protagoniste nel Girone C della Serie C, dove affronteranno squadre da Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo. Alla guida tecnica della squadra confermato appunto Mauro Perina, arrivato a Trento la scorsa estate, affiancato dal suo vice Sergio Gadda, dal preparatore dei portieri Simone Branchi e dal preparatore atletico Mattia Bonomi.

Nel corso del calciomercato estivo il direttore sportivo Libero Pavan ha portato a Trento nuove giocatrici che vanno a rinforzare la squadra, sempre capitanata da Linda Tonelli, in tutti i reparti: Linda Fenzi e Aurora Ramon in porta; Angelica Leali, Anna Morini e Vittoria Scarazzini in difesa; Anna Del Frate a centrocampo; Carlotta Pagnoni e Ilaria Volpatti in attacco. Promosse invece in pianta stabile in prima squadra dalla Juniores la centrocampista Sara Mosaner e l’attaccante Martina Bonfanti.

Accanto alla prima squadra, inoltre, c’è un settore giovanile in importante crescita. Saranno infatti sei le squadre giovanili del Trento Calcio Femminile in questa stagione, dalla categoria Under 12 fino alla Juniores, per un totale di circa 150 tesserate che contribuiscono in modo prezioso alla crescita e al futuro della società.

Domani l'esordio

Domenica le gialloblù partiranno per Ferrara dove le attende la prima giornata di campionato di Serie C: alle 15.30 è infatti in programma la sfida contro l’Accademia SPAL, squadra che l’anno scorso ha chiuso nona in classifica. Il Trento viene da un’estate di lavoro importante dove ha anche disputato quattro amichevoli, vincendo contro Riva del Garda, Azzurra e Chievo Verona, e perdendo contro l’Hellas Verona, squadra di Serie B a cui ha tenuto testa egregiamente. A dirigere l’incontro tra Accademia SPAL e Trento Calcio Femminile sarà Saad Taouili della sezione di Vicenza, coadiuvato dagli assistenti Aklom Amah Amah e Davide Cerenzia, entrambi della sezione di Ferrara

Il calendario completo della serie C