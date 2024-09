Le doppie di Pataoner e Biscaro, il gol al 98' di Benamati

Sul primo podio stagionale di Eccellenza trovano spazio due doppiette dal sapore diverso, quella che ha regalato tre punti al Rovereto e quella che invece non ha regalato gioie all'Anaune Val di Non. Nel mezzo, ecco il protagonista del rocambolesco pari del Comano Terme Fiavé.

1. Daniele Pataoner (Rovereto)

Un gol per tempo, proprio dove le zebrette nemmeno sette mesi fa avevano rimediato una sonora cinquina. I bianconeri, grazie ai due lampi del classe 2003 sul campo del Bozner, partono quindi con il piede giusto.

2. Andrea Benamati (Comano Terme Fiavé)

L'incredibile finale del match delle Rotte è sublimato nel pareggio giallonero firmato al minuto 98 dal centrocampista gardesano, arrivato poco dopo l'1-2 di Martino Tamoni che già aveva allarmato lo Stegona.

3. Nicolò Biscaro (Anaune Val di Non)

I gialloblù sono tornati da Merano senza punti, ma va salvata la prova della punta classe 1999, che ha preso subito confidenza col gol. Messa da parte la sconfitta con il Maia Alta, per la truppa nonesa rimane un buon segnale per le prossime partite.

