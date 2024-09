Il Rovereto parte col turbo, senza reti i due big match

Tra le sette trentine di Eccellenza, l'unica a vincere all'esordio è il Rovereto: in casa del Bozner (le due società si erano accordate per l'inversione di campo) è decisivo Daniele Pataoner, cinico in due circostanze tanto di rendere inutile il gol arancionero siglato nel finale da Andrea Orsolin. Nessun gol, intanto, all'Internorm Arena, dove si sfidavano Virtus Bolzano e Levico Terme, e al Ceschi di Gabbiolo, teatro del confronto tra ViPo Trento e Mori Santo Stefano. Ben diversa la trama del pareggio delle Rotte: al 94' lo Stegona è avanti di due reti grazie a Julian Bacher e Aly Boubou, prima dell'incredibile rimonta del Comano Terme Fiavé, capace di andare a segno nel recupero con Martino Tamoni e Andrea Benamati. Daniele Pataoner ha deciso il match del Talvera

Piangono Benacense 1905 e Anaune Val di Non: i neopromossi rivani vengono superati di misura in casa del San Giorgio (decisivo Dominik Lercher), ai nonesi non bastano il primo gol in gialloblù di Andrea Belcastro e la doppietta di Nicolò Biscaro per evitare la sconfitta nel catino del Maia Alta (doppietta di Manuel Brusco, sigilli di Edoardo Ghiotti e Axel Leitner). Parte bene anche il Termeno, che espugna di misura il campo dell'altra matricola Brixen grazie al lampo di David Toll, il programma sarà chiuso domani sera dal confronto tra San Paolo e Parcines.