Scatta la stagione ufficiale, da sabato sera la Coppa Italia

Sarà come al solito la Coppa Italia a dare il via alla stagione ufficiale delle compagini di Eccellenza: si parte sabato sera. Oltre alle 7 squadre trentine del massimo campionato regionale, la fase provinciale di Coppa vede al via anche l'Aquila Trento, seconda nell'ultimo campionato di Promozione. Lo scorso anno il Levico Terme conquistò la Coppa Italia provinciale

Tutto da seguire il match del Quercia tra il Rovereto e l'ambizioso Levico Terme, mentre a Gabbiolo andrà in scena l'ormai classica sfida tra ViPo Trento e Comano Terme Fiavé. A Riva del Garda si riproporrà quella che è stato il match clou della scorsa Promozione, con la Benacense 1905 neopromossa in Eccellenza che attende l'Aquila Trento. Domenica a Cles si incroceranno infine Anaune Val di Non e Mori Santo Stefano, tornato nei confini regionali dopo la seconda fugace esperienza in Serie D.

Il programma (sabato, ore 20)

ANAUNE VAL DI NON - MORI SANTO STEFANO (domenica, ore 16.30)

BENACENSE 1905 - AQUILA TRENTO

ROVERETO - LEVICO TERME

VIPO TRENTO - COMANO TERME FIAVÉ