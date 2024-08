La Paolo Valenti Summer Cup rafforza il legame col territorio

Mancano meno di 48 ore al primo calcio d'inizio della terza Paolo Valenti Summer Cup. Sabato mattina alle 9, sul rettangolo verde di Sesena (alle porte di Tione di Trento), le formazioni di Comano Terme Fiavé e Winterthur daranno infatti il via al prestigioso torneo under 15 che vedrà al via anche Milan, Atalanta, Bologna, Monza, Südtirol e Trento. Nella prima giornata di gare si giocheranno le 12 partite valide per i due gironi della prima fase, che disegneranno il tabellone della fase finale, prevista domenica sul medesimo campo di gioco: le prime due dei due raggruppamenti accederanno alle semifinali per il titolo, terze e quarte si incroceranno invece nelle sfide per i piazzamenti dal quinto all'ottavo posto.

Proprio il match inaugurale racchiude in un certo senso l'essenza della competizione organizzata dall'Associazione Paolo Valenti, realtà dedicata allo sfortunato calciatore di Bondo scomparso il 9 settembre 2019 a causa di un incidente sul lavoro. Gli elvetici del Winterthur, già graditi ospiti della seconda edizione del torneo, se la vedranno infatti con la compagine di casa, il Comano Terme Fiavé che si è guadagnato la partecipazione grazie alla vittoria nel quadrangolare tutto giudicariese giocato a giugno: l'unica formazione estera, quindi, si confronterà con la squadra che è espressione del territorio, oltre che essere l'ultima formazione dilettantistica nella quale ha giocato Paolo Valenti, in giallonero dal 2006 al 2016.

«Dopo le prime due edizioni, apprezzate da addetti ai lavori, tecnici e ragazzi – evidenzia David Bazzoli, presidente dell'Associazione Paolo Valenti – abbiamo deciso di rafforzare ulteriormente il legame con le Giudicarie e con la nostra regione. Oltre al Südtirol, presente fin dalla prima edizione, quest'anno avremo al via il Trento: a Sesena scenderanno quindi in campo le formazioni under 15 delle due uniche realtà professionistiche della regione, principali riferimenti calcistici delle rispettive province. Un significato particolare, poi, ha la partecipazione del Comano Terme Fiavé, che nell'inedito quadrangolare di giugno ha avuto la meglio su Pinzolo Valrendena, Settaurense e Tione, società dalle quali i gialloneri ora potranno prendere tre giocatori “in prestito” per il torneo: con questa iniziativa abbiamo voluto proporre una grande vetrina ai talenti di casa nostra, che avranno la possibilità di confrontarsi con squadre blasonate. Siamo sicuri che sarà un'occasione di crescita per tutti, e ci piace pensare che nei prossimi anni i giovani calciatori delle Giudicarie abbiano tra gli obiettivi quello di prendere parte alla Paolo Valenti Summer Cup».

Il citato match tra Winterthur e Comano Terme Fiavé darà il via a due sequenze di partite da 30' (due tempi da 15') che si susseguiranno fino alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30. Domenica si passerà quindi alla fase finale, con le otto partite in programma che saranno disputate in due tempi da 20'. Dalle 9 alle 12.15 sono in programma le quattro semifinali, nel pomeriggio dalle 14.30 il via alle finali con il match per il trofeo previsto alle 17.

Il programma della Paolo Valenti Summer Cup 2024