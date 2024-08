Tris all'Olimpia Merano, la ViPo artiglia la Supercoppa

La Supercoppa Regionale è della ViPo Trento, che regola 3-0 l’Olimpia Merano. A Termeno, davanti a un folto pubblico, si affrontano i vincitori della Coppa Provincia Volksbank e della Coppa Trentino, nella nuova manifestazione ideata dai Comitati Provinciali di Bolzano e Trento. Da una parte ci sono i meranesi di Bertinato, che giocano in Prima Categoria, dall’altra i trentini di Demattè, compagine che milita in Eccellenza.

Le due formazioni si affrontano a viso aperto, con l’Olimpia, protagonista di un buon avvio di partita, che prova subito a pungere con un’apertura di Stoimilovski per Greco, ma ci pensa Froner a sbarrargli la strada con un’uscita provvidenziale fuori area. Al 12’ si fa vedere anche En Naimi, che arma il mancino da posizione defilata: palla fuori di poco. Al 21’ la ViPo è insidiosa con un piattone dal limite di Omodei che sorvola di poco la traversa. Con il passare dei minuti cresce la squadra di mister Demattè e proprio prima del riposo riesce a sbloccare il risultato. Tahiri sfonda sulla sinistra, centra per Francescon, che in scivolata impatta al volo e la piazza proprio lì, dove Moretti non può arrivare.

Nella ripresa Bertinato opera subito tre cambi, ma dopo 5’ la ViPo raddoppia, approfittando di un errato disimpegno degli avversari, su cui si inserisce Pravato. Moretti prova a metterci una pezza con un’uscita disperata, ma il portiere è sfortunato nel rimpallo, che premia il numero 11 avversario: il pallone rotola in rete e ora per i bianconeri si fa veramente dura. Una ventina di minuti dopo, la ViPo cala anche il tris, grazie al neoentrato Dauti, che - sugli sviluppi di una punizione - risolve una mischia infilando la sfera nell’angolino basso. La partita è virtualmente chiusa e nel finale i meranesi cercano almeno il gol della bandiera, che sfiorano con Stoimilovski.

Al termine della partita, Klaus Schuster, presidente del CPA Bolzano, e Stefano Grassi, presidente del CPA Trento, assieme al consigliere del comitato bolzanino, Veleo Sgarbi, si sono complimentati e hanno premiato la terna arbitrale e le due squadre. La ViPo Trento festeggia la Supercoppa Regionale

Il tabellino

Olimpia Merano - ViPo Trento 0-3

RETI: 45' pt Francescon, 6' st Pravato, 25' st Dauti

OLIMPIA MERANO: Moretti, Khalid (1' st Schönthaler), Fofana, Fedel Lu., Stoimilovski, Bungu (1' st Ricchiuti), En Naimi (30' st Matei M.C.), Atza, Fedel Lo. (1' st Krozi), Angotti, Greco (26' st Matei G.M.). All. Bertinato

VIPO TRENTO: Froner, Bortolotti (7' st Rattin), Massignan, Omodei (19' st Dauti), Bellunato, Corradini, Tahiri, Battisti (40' st Paoli), Pecoraro, Francescon (32' st Bailoni), Pravato (7' st Orsega). All. Demattè

ARBITRO: Pintarelli di Bolzano

[fonte Figc Bolzano]