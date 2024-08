Il Südtirol parte con il piede giusto: 2-1 al Modena

Il terzo campionato consecutivo in serie B dell’FC Südtirol inizia con un successo in casa. Sul terreno dello Stadio Druso i biancorossi affrontano il Modena nella prima giornata del girone d’andata della Serie BKT 2024-2025. Il debutto contro i canarini emiliani guidati da Pierpaolo Bisoli termina 2-1(1-1 al riposo). Tabù Modena sfatato. Segna subito Mallamo, pareggio ospite con Bozhanaj nel finale di primo tempo e gol-partita di Rover al 45’ della ripresa.

La cronaca

Biancorossi subito in vantaggio: al 6’ Bozhanaj atterra Casiraghi sui 25 metri sul centro-destra, punizione battuta dallo stesso Casiraghi, palla in area con il contagiri per la testa di Mallamo, che con ottima scelta di tempo insacca alla sinistra di Gagno: 1-0. Primo gol in biancorosso per Alessandro Mallamo.

Al 14’ punizione dal vertice destro dell’area di casa: calcia Palumbo, palla tra le braccia di Poluzzi. Sul versante opposto: cross di Molina, conclusione al volo di Casiraghi, mura la difesa ospite. Al 22’ punizione di Casiraghi da 30 metri, schema con palla a sinistra per Kurtic, conclusione respinta da Gagno, Odogwu anticipato al momento del tap-in. Al 35’ ci prova Kurtic da fuori area, palla alta sopra la traversa ospite. 40’: Palumbo con un grande imbucata smarca in area Bozhanaj, lesto ad insaccare la palla dell’1-1.

Nel secondo tempo, al 38’, occasione biancorossa con Casiraghi che si incunea in area, ma è murato e atterrato, riprende Martini che calcia fuori. Padroni di casa vicini al gol al 43’: cross di Tait testa di Rover, palla out di poco con l’illusione del gol. Poco dopo, al 45’: cross dalla destra di Tait e Rover questa volta schiaccia di testa e firma il 2-1. Al 3’ dei tre di recupero Battistella crossa da destra, prolunga un biancorosso, testa di Palumbo dal secondo palo e gol del 2-2 con palla sotto la traversa. Revisione video per valutare la posizione di Palumbo, l’arbitro si reca al video e annulla per il piede in fuorigioco di Zaro.

Il tabellino

SÜDTIROL – MODENA 2-1 (1-1)

FC SÜDTIROL (3-5-2): 1 Poluzzi; 5 Masiello, 23 Ceppitelli, 30 Giorgini; 3 Cagnano (18’ st 7 Rover), 27 Kurtic (33’ st 6 Martini), 4 Arrigoni, 8 Mallamo (18’ st 21 Tait), 79 Molina; 17 Casiraghi ©, 90 Odogwu (18’ st 9 Crespi).

A disposizione: 12 Drago, 11 Zedadka, 13 F. Davi, 19 Pietrangeli, 26 Cisco, 28 Kofler, 68 Vimercati, 99 Praszelik.

Allenatore: Federico Valente

MODENA FC (4-4-2): 26 Gagno; 33 Cauz (1’ st 29 Cotali), 4 Pergreffi ©, 19 Zaro, 23 Caldara; 10 Palumbo, 5 Battistella, 16 Gerli, 6 Magnino; 9 Gliozzi (36’ st 27 Idrissi), 21 Bozhanaj (17’ st 90 Abiuso).

A diposizione: 1 Sassi, 78 Bagheria, 2 Beyuku, 7 Duca, 24 Oliva, 31 Botteghin, 42 Mondele.

Allenatore: Pierpaolo Bisoli

SQUADRA ARBITRALE: direttore di gara Mario Perri Sezione di Aia di Roma-1; assistente-1 Edoardo Raspolini di Livorno, assistente-2 Marco Ceolin di Treviso, quarto ufficiale Giorgio Bozzetto di Bergamo, Var Marco Gualtieri di Asti, Avar Matteo Gariglio di Pinerolo.

RETI: 1:0 6’ pt Mallamo (FCS); 1:1 40’ pt Bozhanaj (M), 45’ st Rover (FCS).

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI: ammoniti 31’ pt Pergreffi (M), 4’ st Gliozzi (M), 9’ st Giorgini (FCS), 45’ + 3’ st Palumbo (M).

NOTE: serata calda e ventosa, temperatura 30°, cielo sereno. Totale spettatori 3.512 (di cui 616 ospiti). Calcio d’angolo: 4-2 (2-1). Recupero: 0’ + 3’+6’

