Servono i calci di rigore al Monza per superare il Südtirol

Debutto stagionale in una competizione ufficiale per il Südtirol, impegnato nella serata di ieri sul terreno del Monza, formazione di Serie A, nella gara secca valevole per i 32esimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2024-2025. Sul terreno dell’ “U-Power Stadium – Stadio Brianteo” la sfida termina per 9-8 per i brianzoli dopo i tiri di rigore (0-0 al termine del tempo regolamentare) ad oltranza.

La cronaca

Inizio con possesso palla ospite. La prima occasione è brianzola: imbucata in area di Bondo per Kyriakopoulos, conclusione in diagonale rasoterra, deviata in extremis in angolo. Alla mezz’ora Mota verticalizza per Bondo, conclusione di destro, Poluzzi para a terra in due tempi. Poco dopo angolo ospite, Masiello dal primo palo spizzica di testa, ma non trova l’angolo più lontano. Risponde il Monza al 33’: cross di Birindelli, colpo di testa di Petagna, Poluzzi ci mette le mani. Al 42’ cross di Kyriakopoulos dalla sinistra, sul secondo palo, per la testa dello smarcato Bondo, che spedisce sul fondo.

Nella ripresa al 4’ Petagna intercetta palla, conclude dal limite palla deviata in angolo. 13’ Ceppitelli respinge il tiro di Petagna, subito dopo Poluzzi respinge in angolo la conclusione di Petagna di testa su cross di Birindelli e, al 14’, sugli sviluppi del corner, è Mary a chiamare in causa Poluzzi, pronto alla parata a terra. 27: angolo di Casiraghi dalla sinistra, Giorgini mira la parte della porta più vicina, ma manda fuori. Ospiti vicini al vantaggio anche al 28’: angolo di Casiraghi, conclusione di Giorgini, rimpallo, riprende Ceppitelli che non centra la porta. Monza a segno al 38’ con Maric, che si trova però in fuorigioco. Primo dei 4’ di recupero: angolo di Sensi dalla destra, testa di Marin in mischia, Poluzzi reattivo respinge alla grande in angolo. Finisce 0-0. Decidono i rigori. Si va a oltranza, segnano tutti fino all’8-8 quando Pizzignacco para il tiro di Praszelik e Izzo segna e firma il 9-8.

Sarà dunque il Monza ad affrontare, nei sedicesimi di finale del tabellone nazionale, la vincente dell’incontro tra Brescia e Venezia in programma oggi.

Il tabellino

AC MONZA – FC SÜDTIROL 9-8 dopo i rigori (0-0)

AC MONZA (3-4-2-1): 21 Pizzignacco; 22 Marì, 5 Caldirola, 4 Izzo; 19 Birindelli (23’ st 13 Pereira) 32 Pessina © (39’ st 12 Sensi), 38 Bondo, 77 Kyriakopoulos; 47 Mota, 14 Maldini (23’ st 10 Caprari); 37 Petagna (23’ st 24 Maric).

A disposizione: 23 Sorrentino, 69 Mazza, 7 Machin, 18 Bettella, 27 Valoti, 33 D’Ambrosio, 44 Carboni, 70 D’Alessandro, 80 Vignato.

Allenatore: Alessandro Nesta

FC SÜDTIROL (3-5-2): 1 Poluzzi; 5 Masiello, 23 Ceppitelli, 30 Giorgini; 24 S. Davi, 27 Kurtic, 4 Arrigoni, 8 Mallamo (37’ st 99 Praszelik), 79 Molina; 17 Casiraghi © (37’ st Merkaj), 90 Odogwu (37’ Crespi).

A disposizione: 12 Drago, 22 Tschöll, 3 Cagnano, 6 Martini, 7 Rover, 19 Pietrangeli, 21 Tait, 26 Cisco, 28 Kofler, 68 Vimercati.

Allenatore: Federico Valente

SQUADRA ARBITRALE: direttore di gara Francesco Cosso di Reggio Calabria; assistente 1 Gaetano Massara di Reggio Calabria, assistente 2 Simone Biffi di Treviglio; quarto ufficiale Dario Di Francesco di Pinerolo; Var Aleandro Di Paolo di Avezzano; Avar Gianpiero Miele di Nola.

RIGORI REALIZZATI - per l’FCS nell’ordine Merkaj, Molina, Kurtic, Arrigoni, Crespi, Masiello, S. Davi, Ceppitelli, per il Monza: Caprari, Mota, Sensi, Caldirola, Maric, Pereiro, Kyriakopoulos, Bondo e Izzo.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI: ammoniti 37’ pt Arrigoni, 19’ st Izzo, 36’ st Kyriakopoulos, 44’ st Sensi.

NOTE: serata caratterizzata da caldo-umido-afoso, temperatura 31°, cielo sereno. 27’ pt e 29’ st cooling break. Totale spettatori 7.139 (di cui 56 ospiti).

Calcio d’angolo: 8-6 (2-1)

Recupero: 2’ + 4’