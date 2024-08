Vallarelli è un nuovo giocatore del Trento

Il Trento comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall'Empoli i diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Francesco Pio Vallarelli. Il classe 2005 ha sottoscritto con il Club un contratto sino al 30 giugno 2025.

Nato a Molfetta (BA) il 16 maggio 2005, Vallarelli cresce nelle giovanili del Monopoli prima di trasferirsi all’Empoli nella stagione 2021-2022. Con i toscani affronta il campionato Nazionale Under17 collezionando 24 presenze e 7 gol. Nella stagione successiva viene promosso in Primavera, scendendo in campo in 19 occasioni e realizzando 3 gol tra Campionato, Coppa Primavera e Torneo di Viareggio. Nella scorsa stagione, sempre con la maglia della Primavera dell’Empoli, si mette in mostra con 32 presenze, 5 reti e 3 assist.

Francesco Pio Vallarelli è pronto a vestire la maglia gialloblù: «Sono davvero felice di aver firmato per il Trento. Arrivo qui carico di aspettative e di voglia di fare bene. La scorsa stagione ho giocato nella Primavera dell’Empoli, riuscendo anche a realizzare cinque reti. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione del tecnico Tabbiani e del suo intero staff».