Sorteggiati i quarti della fase provinciale di Coppa Italia

Sono stati sorteggiati oggi in via Trener, nella sede del Comitato provinciale autonomo di Trento della Figc, gli abbinamenti del primo turno di Coppa Italia. Alle sette compagini trentine di Eccellenza è stata aggiunta l'Aquila Trento, che nella passata stagione ha concluso al secondo posto il campionato di Promozione: i rionali se la vedranno con la Benacense 1905 (andata a Riva del Garda, ritorno nel capoluogo). I campioni in carica del Levico Terme troveranno sulla propria strada il Rovereto (andata al Quercia), mentre Anaune Val di Non e ViPo Trento esordiranno ospitando Mori Santo Stefano e Comano Terme Fiavé. Nella scorsa stagione il Levico Terme ha conquistato la Coppa Italia provinciale

Novità di quest'anno, l'andata del primo turno prevista di sabato sera: salvo modifiche, i primi match si giocheranno infatti alle 20 di sabato 24 agosto. Le gare di ritorno sono invece in calendario per mercoledì 11 settembre.

Il quadro completo

ANAUNE VAL DI NON – MORI SANTO STEFANO

BENACENSE 1905 – AQUILA TRENTO

ROVERETO – LEVICO TERME

VIPO TRENTO – COMANO TERME FIAVÉ