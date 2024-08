Si avvicina l'appuntamento della Paolo Valenti Summer Cup

Si avvicina l'appuntamento con la terza edizione della Paolo Valenti Summer Cup, torneo di calcio under 15 in calendario per l'ultimo weekend di agosto. Confermatissima la sede, lo stadio Sesena di Tione di Trento, nelle Giudicarie, così come confermato è l'alto profilo delle 8 squadre partecipanti. Eppure non mancheranno le gustose novità nell'evento organizzato dall'Associazione Paolo Valenti, realtà dedicata allo sfortunato calciatore di Bondo scomparso il 9 settembre 2019 a causa di un incidente sul lavoro. Un'azione della finalissima 2023 tra Hellas Verona e Inter

Dopo il riuscito esperimento del 2023, pure quest'anno saranno due le intense giornate di sfide, un totale di 20 match che designeranno il team che andrà ad aggiungersi a Milan ed Hellas Verona nell'albo d'oro del torneo giudicariese. I rossoneri potranno andare alla caccia del bis, mentre gli scaligeri non hanno potuto confermare la propria partecipazione a causa di altri impegni concomitanti. Rimanendo nelle compagini di massima serie, riproverà l'assalto al titolo l'Atalanta, espressione di uno dei vivai più prolifici della Penisola oltre che società ormai di comprovato livello internazionale. Altre due compagini confermate sono il Südtirol e la formazione elvetica del Winterthur. Si riproporrà anche quest'anno la sfida tra Milan e Winterthur

Quattro invece le novità. Partendo dalle compagini di Serie A, ecco il Bologna, società di tradizione e pronta ad una storica avventura in Champions League, e il Monza, realtà emergente sia a livello di prima squadra che di settore giovanile. Farà il proprio esordio alla Paolo Valenti Summer Cup pure il Trento, tornato da qualche stagione ad essere un solido riferimento per il calcio trentino. A completare il quadro, la squadra emersa dal quadrangolare giocato nel mese di giugno, evento riservato alle compagini delle Giudicarie e ideato quest'anno per dare la possibilità ai giovani locali di confrontarsi con le realtà più blasonate, uno dei principali obiettivi dell'Associazione Paolo Valenti: a rappresentare l'intera Valle sarà quindi il Comano Terme Fiavé, che sarà rinforzato da tre prestiti provenienti da Pinzolo Valrendena, Settaurense e Tione, formazioni che un paio di mesi fa hanno alzato bandiera bianca davanti ai gialloneri. Il Comano Terme Fiavé, tra l'altro, è stata l'ultima compagine dilettantistica nella quale ha giocato Paolo Valenti, che ha indossato la maglia giallonera dal 2006 al 2016, centrando numerosi traguardi e lasciando un ricordo indelebile. L'Atalanta andrà a caccia del primo titolo

La formula del torneo sarà identica a quella di dodici mesi fa. Sabato 24 agosto si partirà con la fase eliminatoria: nel girone A si confronteranno Comano Terme Fiavé, Milan, Monza e Winterthur, nel B si fronteggeranno invece Atalanta, Bologna, Südtirol e Trento. A dare il calcio d'inizio alle 9 saranno Winterthur e Comano Terme Fiavé, poi due sequenze di partite da 30' (due tempi da 15') si susseguiranno fino alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30, sino al match “da Champions” tra Atalanta e Bologna che chiuderà la prima giornata di sfide. Domenica 26 agosto si passerà quindi alla fase finale, con le otto partite in programma che saranno disputate in due tempi da 20': le prime due dei gironi eliminatori si giocheranno il titolo, mentre le altre quattro formazioni correranno per i piazzamenti dal quinto all'ottavo posto. Dalle 9 alle 12.15 sono in programma le quattro semifinali, nel pomeriggio dalle 14.30 il via alle finali con il match per il trofeo previsto alle 17. Per i giovani del Comano Terme Fiavé un'opportunità unica

Nelle Giudicarie ci sono quindi tutti gli ingredienti per vivere un fine settimana di grande calcio giovanile: nei pressi del terreno di gioco, inoltre, l'Associazione Paolo Valenti proporrà una fornitissima cucina e un bar aperto a tutti.