Per il Südtirol Inizia il ritiro in Val Ridanna: i convocati

Dopo una settimana dedicata alle visite mediche e ai test atletici, la rosa biancorossa a disposizione di mister Federico Valente si appresta a partire per la preparazione in quota. Per il tredicesimo anno consecutivo, Ridanna sarà la sede del ritiro estivo dell’FC Südtirol, chiamato a preparare la terza stagione di fila in serie B. Anche nell’estate del 2024 la preparazione pre-season in altura della squadra biancorossa avrà come quartier generale l’Hotel Schneeberg Family Resort & Spa della famiglia Kruselburger, in località Masseria, segnatamente da domenica 14 luglio e fino al giorno 26. L’FCS preparerà la terza stagione consecutiva in serie B nell’incantevole area turistica, con gli allenamenti presso la zona sportiva di Stanghe di Racines.

Nel corso del ritiro l’FC Südtirol disputerà due partite amichevoli. Sabato 20 luglio alle ore 17.00, presso la zona sportiva di Stanghe di Racines, si svolgerà l’incontro con la selezione locale della Val Ridanna. Giovedì 25 luglio alle ore 18.00, i biancorossi affronteranno il San Giorgio, formazione di Eccellenza, nuovamente presso la zona sportiva di Stanghe di Racines.

L’agenda biancorossa prevede poi l’amichevole con il Lavis, formazione trentina neopromossa serie D, mercoledì 31 luglio alle ore 17.00 sul campo dell’FCS Center.

Sabato 3 agosto, l’FC Südtirol scenderà in campo allo Stadio Druso di Bolzano per disputare il triangolare (3 gare di 60’ ciascuna, suddivisi in due tempi da 30’) con il Bologna Football Club 1909, qualificato per la prossima Champions League e il VfL Bochum 1848, formazione militante nella Bundesliga.

I convocati

Portieri: Giacomo Drago, Giacomo Poluzzi

Difensori: Andrea Cagnano, Luca Ceppitelli, Federico Davi, Simone Davi, Hamza El Kaouakibi, Andrea Giorgini, Raphael Kofler, Andrea Masiello, Nicola Pietrangeli, Benedikt Rottensteiner, Alessandro Vimercati

Centrocampisti: Tommaso Arrigoni, Daniele Casiraghi, Andrea Cisco, Jasmin Kurtic (dal 21 luglio), Lorenzo Lonardi, Alessandro Mallamo, Jacopo Martini, Salvatore Molina, Fabian Tait

Attaccanti: Valerio Crespi, Silvio Merkaj, Raphael Odogwu, Matteo Rover

Aggregati dalla Primavera 2: Jonas Arlanch, Jakob Tschöll, Dhirar Brik, Simone Padovani, Simone Testa.

Staff tecnico: Federico Valente (allenatore), Nicolò Cherubin (vice allenatore), Danilo Chiodi (preparatore atletico), Alberto Andorlini (preparatore atletico), Lorenzo Bartolini (collab. preparatore atletico), Massimo Marini (preparatore portieri), Salvatore Misiano (collab. preparatore portieri), William Luzi (match analyst), Matteo Abbate (collaboratore tecnico - allenatore Primavera).