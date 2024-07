Ruggero Santuari è il nuovo allenatore del Südtirol femminile

La società FC Südtirol è lieta di annunciare la nomina di Ruggero Santuari alla guida tecnica della prima squadra dell’FCS Women.

Nato il 4 settembre 1971 a Silandro, forte di una significativa esperienza maturata nel settore femminile, avendo guidato con successo la squadra under 15 biancorossa negli ultimi due anni, è stato promosso al ruolo di allenatore della maggiore squadra biancorossa, impegnata nel campionato nazionale di serie C.

Santuari, alla guida dalla compagine Under 15 ha guidato le ragazze alla conquista del titolo regionale per due stagioni consecutive, garantendosi anche la qualificazione al campionato nazionale. Oltre a questi significativi risultati, il tecnico ha maturato una grande esperienza lavorando sia nel settore maschile che femminile, a livello giovanile e di prime squadre.

Nelle prossime settimane, verrà presentato lo staff tecnico al completo che affiancherà Ruggero Santuari in questa nuova avventura.