Il difensore Sheriff Kassama vestirà la maglia del Trento

Il Trento comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Monza i diritti alle prestazioni sportive del difensore Sheriff Kassama. Il classe 2004 ha sottoscritto con il Club un contratto sino al 30 giugno 2026.

Nato a Feltre il 16 settembre 2004, cresce nelle giovanili del Feltre per passare poi al Monza. Club con il quale esordisce nella formazione Primavera nella stagione 2021-2022, scendendo in campo in 11 occasioni. Dopo un altro anno nel club brianzolo, passa all’Inter Primavera, collezionando 17 presenze in campionato e 1 gettone in UEFA Youth League. La scorsa stagione ha giocato nella Primavera del Monza, scendendo in campo in 27 gare e realizzando 1 rete tra campionato e coppa.

Sheriff Kassama è felice di legarsi ai colori gialloblù per i prossimi due anni: «Arrivo a Trento dopo due esperienze in Primavere importanti che mi hanno permesso di crescere molto. Sono qui per dimostrare le mie qualità e per cercare di aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi. Sono un difensore centrale molto istintivo e che utilizza spesso il proprio fisico. Da questi due anni mi aspetto di proseguire il mio percorso di crescita. Sono molto contento di essere qui».