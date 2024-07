Anche Yax Auto e Amici Lo Sfizio volano in semifinale

Le semifinali sono servite. Dopo i successi di Burger Fucktory ed Elitecleaning nella serata di martedì, gli altri due quarti di finale di ieri hanno deciso i loro accoppiamenti del tabellone dei tesserati del 2° «Torneo Città di Trento», che si sta disputando sul campo di via Olmi, nel capoluogo. A contendere ai primi la qualificazione alla finale sarà lo Yax Auto, che ha piegato ai calci di rigore Acquaefarina, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sul 4-4 con gol di Diaz (doppietta), Bocanegra e Loriga da una parte, Banouarab, Benuzzi, El Ansary e Minni dall’altra. La lunghissima serie di tiri dal dischetto si è chiusa sul 13-12 (da qui il 17-16 finale), premiando lo Yax.

Nella seconda partita gli Amici Lo Sfizio hanno piegato il Bar Italia per 4-3, sfruttando la doppietta di Tahiri e le reti di Fontana e Garzon, alle quali hanno provato rispondere senza successo Giovannini, Malfer e Qela.

Il programma di domani prevede quindi le semifinali Burger Fucktory – Yax Auto alle ore 20 ed Elitecleaning – Amici Lo Sfizio alle ore 21. Delle altre sei squadre, quattro si sono classificate quinte a pari merito, mentre Collina del Sud è nona e Romania 2011 decima.

Per quanto invece concerne il tabellone degli amatori, Bar Cellona e Bd Elettrogreen sono stati raggiunti in semifinale da Steve Stinghel e Obiettivo Casa, che ieri sera hanno avuto la meglio rispettivamente su Tentazioni e Gold Service. Nel primo match i tempi regolamentari si erano chiusi sul punteggio di 2-2 per effetto delle reti di Corradini e Guerra da una parte e di Casagrande e Franco dall’altra, esito che ha reso obbligatoria la corrida dei rigori, nella quale ha segnato solo Steve Stinghel (2-0), che ha così prevalso per 4-2. Nell’altra partita l’Obiettivo Casa ha travolto il Gold Service per 8-1, trascinato dalla cinquina di Matteo Caumo e dalla tripletta di Giacomo Mattivi.

Il programma di domani prevede quindi le semifinali Bar Cellona – Steve Stinghel alle ore 20 e Bd Elettrogreen – Obiettivo Casa alle ore 21. Delle altre sei squadre, quattro si sono classificate quinte a pari merito, Paintball Park è nona e Invincibili decimi.

