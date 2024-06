La Baviera cala il poker e conquista il sesto Torneo Eusalp

Trionfa la Baviera nel sesto Torneo internazionale Eusalp, competizione under 16 ospitata dalle Giudicarie, angolo sudoccidentale del Trentino. Dopo essersi guadagnata la finalissima estromettendo grazie al maggior numero di gol segnati nel girone i campioni in carica della Lombardia, la compagine germanica ha completato l'opera con il poker rifilato al Friuli Venezia Giulia, risultato che ha regalato ai bavaresi la prima affermazione nel torneo organizzato dal Comitato provinciale autonomo di Trento in collaborazione con l'associazione Piazza Viva di Tione di Trento.

Va detto che il 4-0 della finalissima è un passivo decisamente troppo pesante per il Friuli Venezia Giulia, che si porta a casa un comunque più che onorevole secondo posto. Sul perfetto manto erboso di Sesena, centro sportivo alle porte di Tione di Trento, i primi a provarci sono proprio i ragazzi di Tormena, con il tiro impreciso di Cekani a conclusione dell'azione personale che apre la contesa. A rispondere per la Baviera è Ibrakovic, fermato dal portiere Venuti dopo una bella manovra sublimata nell'assist di Gindel e nella conclusione ravvicinata dell'esterno sinistro tedesco. Dopo un paio di tentativi friulani con Sambaldi (colpo di testa debole) e Savorgnani (Schleicher si salva in due tempi), al 20' bella serpentina di Deppner, la cui conclusione termina di poco a lato. Quando le due squadre sembrano avviate al riposo sul nulla di fatto arriva l'episodio che sblocca la finale: penetrazione di Dinkler e sinistro rasoterra che si rivela imparabile per Venuti.

Il primo brivido della ripresa porta al raddoppio: dopo un corner, perfetta stoccata dal limite del neoentrato Yüksel e palla nell'angolino. Il Friuli Venezia Giulia si risveglia immediatamente dal torpore e nel giro di un minuto va due volte vicinissimo al gol: prima Polla salta anche il portiere bavarese, con Vizethum che salva miracolosamente sulla linea, poi Cekani serve Munini, il cui tocco da due passi sbatte clamorosamente sul palo. Con l'andare dei minuti i ragazzi di Haderecker riacquisiscono il perfetto controllo della situazione e nel recupero dilagano in contropiede: il tris lo firma Rothermel, la cui conclusione è solo sfiorata da Venuti, il poker è invece opera di Danylenko, che fa calare definitivamente il sipario sulla contesa scatenando la festa della Baviera.

Al terzo posto si piazza la Lombardia, che nella riedizione della finalissima del 2023 ha battuto il Piemonte Valle d'Aosta per 3 a 1, risultato con cui si è chiusa anche la finale per il quinto posto che ha visto il Veneto superare il Comitato provinciale autonomo di Bolzano. Dopo l'1 a 1 dei 70' regolamentari, sono stati invece i tiri di rigore a regalare ai padroni di casa del Comitato di Trento la settima piazza a scapito della Liguria.

A premiare le otto compagini che in quattro intense giornate hanno dato vita al Torneo Eusalp, sono stati il presidente del Comitato trentino Stefano Grassi, affiancato dal vice Marco Rinaldi, l'assessore alle politiche giovanili del comune di Tione di Trento Gianmarco Fioroni e l'ex presidente del Comitato trentino, oltre che ex vicepresidente della Lega Nazionale Dilettanti, Ettore Pellizzari. Il Friuli Venezia Giulia al completo

Il tabellino della finalissima

Friuli Venezia Giulia - Baviera 0-4

RETI: 36' pt Dinkler (B), 11' st Yüksel (B), 36' st Rothermel (B), 41' st Danylenko (B)

FRIULI VENEZIA GIULIA: Venuti, Bagnoli, Cantarutti, Cekani, Chezza, Lanzilli (28' st Zaninotto), Munini (22' st Zalac), Pittioni, Sambaldi, Savorgnani (9' st Verardo), Sgambella (1' st Polla). All. Tormena

BAVIERA: Schleicher (1' st Lores Hernandes), Dinkler, Klühsples, Ibrakovic (1' st Kollmann), Deppner (17' st Gluvic), Stadler (1' st Vizethum), Müller, Dietsch (1' st Yüksel), Gindel (1' st Danylenko), Hausmann (26' st Rothermel), Gummermann (32' st Wohirab). All. Haderecker

ARBITRO: Ricci di Rovereto (Foulefack Jezong di Arco Riva e Diviccaro di Trento)

Le altre finali

3°/4° posto - Piemonte Valle d'Aosta – Lombardia 1-3

Reti: 13' pt Napodano (L), 9' st Duranti (L), 12' st Messina (P), 23' st rig. Fiore (L)

5°/6° posto - Cpa Bolzano – Veneto 1-3

Reti: 18' pt De Pieri (V), 19' st Faris (B), 27' st Dal Corso (V), 38' st Tognon (V)